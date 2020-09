annonse

Flere tusen Trump-tilhengere måtte nøye seg med å se presidenten på storskjerm utenfor det smekkfulle folkemøtet i Nord-Carolina tirsdag.

At det nok engang er smekkfullt på et Trump-rally ser ikke ut til å interessere den etablerte norske pressen, som hadde store overskrifter da det for en gang skyld ikke var fullt under et rally i Tulsa for noen måneder siden, på grunn av billettsabotasje.

– Arenaen har plass til nesten 20.000 mennesker, men var halvfull lørdag kveld, skrev Aftenposten da de for en gang skyld skrev om hvor mange som var tilstedet under Trump-rallyet i Tulsa.

Biden i skogen

Men nå som Trump har drar smekkfulle hus på alle steder han besøker, så blir folkemøtene ignorert av de samme etablerte norske mediene.

Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany la ut video av oppmøtet i Nord-Carlona og kalte det en utrolig støtte.

I kommentarfeltet har flere har harselert med Joe Biden, som ble avbildet da han møtte noen til diskusjon i Pennsylvania dagen i forveien. Biden og hans samtalegruppe sitter med munnbind med mange meters avstand i et skogsområde.

Også Trump la ut video i det han ankom folkemøtet. Han takket for støtten på Twitter.

Utenfor inngangsportene til Trumps rally stod flere tusen tilhengere av presidenten som ikke fikk plass. Se video under.

👀Overflow crowd for @realDonaldTrump campaign event in Winston-Salem, NC! The level of enthusiasm is unmatched- maybe even greater than 2016! 🇺🇸 pic.twitter.com/SjEvK1INpA — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) September 8, 2020

