annonse

annonse

NTB hevder at Trump skal ha oppfordret velgere til å bryte loven og stemme dobbelt.

– Stopp meg om du har hørt denne historien før: massemedier verden rundt hevder at Trump har sagt noe han beviselig ikke har sagt. En kan se og høre med egne øyner og ører at Trump ikke sier det mediene hevder, men de insisterer likevel på at det er det han har sagt, skriver norsk-amerikanske George Gooding i Nettavisen.

Les også: Norsk-amerikaner refser mediedekningen av politidrapet i USA: – Hvorfor lar vi oss lure av slik mediaskapt innbilning?

annonse

Gooding slår fast at USAs president har uttalt opptil tre ganger at folk som har sendt inn en poststemme, også bør oppsøke valglokalet på valgdagen og kontrollere at stemmen har blitt registrert, om ikke så bør de avlegge en ny stemme.

– Hvordan kan det være noe som helst tvil om at Trump ikke ber folk om å prøve å avlegge to stemmer, men følge opp sin poststemme og sikre at denne har blitt registrert, og hvis ikke, stemme på nytt ved valglokalet for å sikre at deres stemme blir med?

Men NTB skrev: «Trump oppfordrer støttespillere til å avlegge dobbel stemme ved valget». Gooding påpeker at NTB siterte NBC News, men at de tok vekk det viktigste.

annonse

Les også: Amerikaner med krass kritikk av norske medier: De blåser opp bagateller om Trump og er fiender av FrP

– NTB har altså kuttet sitatet hentet fra kilden til saken. Dermed blir det skjult at Trump sa at de kun skulle stemme på nytt dersom stemmen ikke var registrert.

Han skriver videre at Trump har ikke bedt noen om å bryte loven, og stiller følgende spørsmål:

– Jeg har derfor et konkret spørsmål til NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim: Hvilke kilder har NTBs journalist eller desk for tittelen om at «Trump ba støttespillere bryte loven»?

Dernest mener han at VG, Aftenposten, Nettavisen, NRK, TV 2 og mange andre norske nyhetskilder har viderepublisert NTBs opplysninger ukritisk. Per nå er det nesten 50 oppslag om dette i norske medier, i tillegg til NTBs saker, og tilføyer:

– Også TV 2s Fredrik Græsvik var tidlig ute på Twitter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474