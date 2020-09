annonse

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim mener Regjeringen legger opp til en ond sirkel.

Regjeringen henter 50 flyktninger fra Hellas etter Moria-brannen. Det får Helgheim til å reagere, skriver NTB.

– At Høyre nå lar seg presse av Venstre, KrF og venstresiden til å hente asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, er selve kjernen av problemet. Dette vil bare føre til at flere vil forsøke å komme til Europa og at vi får flere eksempler som Moria-leiren. Dette er en ond sirkel som må avsluttes nå, sier Helgheim.

Helgheim mener norske myndigheter i stedet bør bistå Hellas økonomisk og kreve at greske myndigheter behandler asylsøknadene der, og deretter sende ut igjen dem som ikke har beskyttelsesbehov

– Denne situasjonen kan aldri løses ved at Norge henter asylsøkere. Det vil bare fylles på med flere helt til man tar tak i de grunnleggende problemene, sier Helgheim.

Statsminister Erna Solberg (H) mener imidlertid at det er kriterier for hvem som kan få komme til Norge.

– Vi har sagt at vi skal hente 50, at de skal være barnefamilier, og at de skal være fra Syria. Det er garantien vi har for at det er større sannsynlighet for at de faktisk får opphold i Norge. Det er derfor vi velger å ha noen kriterier for hvem som kommer, sier hun.