annonse

annonse

Hevder hun baner veien for globale matgiganter.

I 2021 skal FN avholde et toppmøte om mat og bærekraft og Gunhild Stordalen er utnevnt til å være en av fem temasjefer.

– Det føles litt som et svangerskap på overtid, sier Gunhild Stordalen til E24.

annonse

Tema på FN-møtet er om sunne, bærekraftige og rettferdige matsystemer. De andre temasjefene kommer fra store organisasjoner slik som WWF, Care International og Bill Gates-finansierte Gain.

Les også: Oslo kommune gir milliardær-Gunhild 150.000 for å fly inn EAT-eksperter til miljøfeiring: – Et positivt bidrag til klimasaken

Formålet med FNs toppmøte er verdens matproduksjon, at matsvinn og kosthold må endres for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen. Stordalen mener at møtet kommer til å gi resultater.

annonse

Men ikke alle er like optimistiske. Nationens debattleder Hilde Lysengen Havro mener Stordalen menger seg med de store globale mataktørene og er en del av eliten, som hun også er avhengig av for å finansiere prosektene hennes og som bidrar til å svekke hennes kritiske sans.

«Stordalen ser ikke ut til å bry seg stort om slavetilstander i søreuropeisk grønsakproduksjon, mafiaens kontroll over delar av matproduksjonen i Italia eller at småbønder over hele verda blir forvist fra gård og grunn når storkapitalens interesser skal rå», konstaterer Havro.

I stedet er hun mer opptatt av planteburgere og at amerikanere skal spise mindre kjøtt.

«Eat-stiftinga er selv finansiert av globale matselskap, der makt, eerskap og inntekter er samlet på få hender, i selskap som opererer på kostnad av for eksempel samvirkeeide og bondeeide bedrifter. Og som ikkje kvir seg for å selge prosessert, billig mat der du ikke engang kjenner igjen maten du får på bordet.

Klimaendringene påveikar også matproduksjonen. At vi må produsere mer mat, mer klimavenleg, er åpenbart. Men da må vi bygge demokratiske system som sikrer at matproduksjonen og maten vår i fremtiden ikke blir underlagt globale gigantar, som sikrar at hvert land produserer mat tilpasset nasjonale forhold. Gunhild Stordalen banar veg for det motsette», konstaterer Havro.

annonse

Les også: Forsker mener Stordalens diett vil rasere norsk jordbruk