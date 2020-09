annonse

Sylvi Listhaug mener innvandrere ikke tar coronapandemien på alvor. Det får Islamsk Råd Norge til å se rødt.

Totalt er 3000 mennesker er i karantene i Østfold som følge av den muslimske høytiden asjura for rundt ti dager siden. 150 personer er blitt smittet og den kraftige smitteøkningen i Fredrikstad og Sarpsborg startet under en religiøs muslimsk markering.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug hevder i et nytt intervju med Nettavisen at dårlig integrering i det norske samfunnet er grunnen til at innvandrere ikke har tatt koronapandemien på alvor.

– Hvordan kan man bo i Norge uten å ha fått med seg at man ikke kysser, klapper og klemmer midt under en pandemi? Man kan stille spørsmål ved om dette er et eksempel på de integreringsproblemene vi har i Norge, spør Listhaug.

Ytringsfrihet

Listhaug mener Islamsk Råd Norge bør ta en større rolle for å få ut nødvendig informasjon til muslimske menigheter.

– Jeg er overrasket over at Islamsk Råd bruker tiden sin på å ville begrense ytringsfriheten i Norge, istedenfor å få ut informasjon om coronapandemien. Det er viktigere å nå ut med informasjon nå om coronapandemien enn å ville begrense ytringsfrihet.

Listhaugs uttalelser får informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood i Islamsk Råd Norge til å reagere.

– Det kan virke som om Sylvi Listhaug utelukkende er opptatt av å bruke pandemien til å sette norske muslimer i et dårlig lys. Hvis Listhaug genuint er opptatt av integrering, bør hun forstå at hennes retorikk bidrar til det motsatte av et inkluderende norsk arbeids- og samfunnsliv, skriver Mahmood i en e-post til Nettavisen.

Nazisme

I samme e-post understreker Mahmood viktigheten ved å bekjempe det han kaller nazisme i Norge.

– I motsetning til Sylvi Listhaug så klarer IRN å ha to tanker i hodet samtidig. Ja, det er viktig å bekjempe pandemien. Men det er like viktig å bekjempe nazismen og rasismen i Norge. Fordi de begge er en alvorlig sykdom som kan rive et samfunn i filler, skriver Mahmood.

Saken har fått mye oppmerksomhet i kommentarfeltet til Nettavisen på Facebook der mange gir Listhaug kjeft.

– Når skal Sylvi bli integrert? spør en person, mens andre mener hun burde «skamme seg».

– Gå legg deg! Du Sylvi har tydeligvis ingenting bedre å henge deg oppi. Lurer på hvem som har feriert i syden og gitt blaffen i pandemien! Skaff deg et liv du, skriver en annen.

Vil ta coronavaksine

Noen er derimot enig med Frp-politikeren.

– De som var med på denne festen snakker mest sannsynlig ikke norsk. De har ikke peiling fordi de ikke gidder å lære seg språket. Det settes ikke harde krav når de først kommer til landet. Det er problemet, skriver en person.

