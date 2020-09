annonse

Sentralisering av politiet og mislykket narkotikapolitikk får deler av skylden for at gjengkriminaliteten har kunnet vokse seg enorm i Sverige.

– For hver reform politiet har gjort siden 1965, da politiet ble statlig, har de beveget seg lenger bort fra innbyggerne, sier medforfatter av rapporten og generalsekretær i tankesmia Stiftelsen Tryggare Sverige Magnus Lindgren, ifølge NTB.

I den nye rapporten «Ensam är inte stark» prøver den uavhengige stiftelsen å gi svar på følgende spørsmål:

1) Hvorfor det finnes 60 områder i Sverige som politiet anser som utsatte eller særskilt utsatte?

2) Hvordan har gjengkriminaliteten kunne vokse seg så sterk?

Lindgren argumenterer med at dette er et høyst relevant spørsmål, men besvares faktisk ganske sjelden.

Sentralisering

Det trekkes frem at omstrukturering av politiet er en av de viktigste årsakene til veksten i gjengkriminalitet og oppblomstringen av såkalte «utsatte områder».

I 2015 ble det gjennomført en omfattende reform i svensk politi, hvor 21 separate politimyndigheter ble slått sammen til én. Målet var å komme tettere på innbyggerne.

– Vi var blant noen av de få høringsinstansene som sa at «nei, selvfølgelig er det ikke mulig å sentralisere politiet til sentrale steder og samtidig tro at man skal komme nærmere innbyggerne». Det er et regnestykke som ikke går opp, sier Lindgren.

Rapporten konkluderer med at når avstanden mellom politiet og innbyggerne øker, blir det vanskeligere å få legitimitet og tillit ute blant folk. Rapportforfatterne mener at dette har skapt et maktvakuum hvor destruktive krefter har kunnet vokse fram.

Det påpekes i rapporten at utfordringene med reformene har sammenfalt med en rekke andre faktorer. Blant annet trekker stiftelsen fram det de mener er en mislykket narkotikapolitikk og en kultur hvor man ikke har snakket høyt om problemene.

Migrasjonskrise

Lindgren sier også at utfordringene skjøt ytterligere fart i 2015, da flere saker dukket opp samtidig med den store reformen og migrasjonskrisen.

– Narkotikaen økte, politiet rykket tilbake og distanserte seg. Samtidig tok vi imot nesten 150.000 asylsøkere på kort tid, noe som innebar store utfordringer for kommunene, sier Lindgren.

Han understreker allikevel at det vil være en grov forenkling å si at problemene bare skyldes innvandring.

Rapportforfatterne foreslår en rekke tiltak for å snu trenden, både på kort og lang sikt. De vil blant annet at næringslivet blir mer involvert i kriminalitetsforebyggende arbeid og at lovgivningen blir endret for å legge til rette for mer myndighetssamarbeid.