En kvinnelig «Black Lives Matter» aktivist ble fredag anholdt av politiet etter hærverk mot flere bygninger i New York. Den velstående kvinnen fra Upper East Side i New York har en mor som er arkitekt og faren er barnepsykolog.

– Dette er toppen av hykleri. Denne jenta er kjennetegnet på hvite privilegier, hun har vokst opp på Upper East Side og har et annet hjem i Connecticut. Jeg lurer på hva hennes rike foreldre tenker om datteren deres. Hvordan ville de ha tatt det hvis de ble utsatt for hærverk? sier en betjent som var til stedet under protesten til The New York Post.

Clara Kraebber (20) er en av åtte BLM-aktivister som fredag kveld ble pågrepet av politiet for hærverk. Aktivistene skal ha knust vindusruter hos flere banker og Starbucks. Kostnaden på skadene som ble gjort skal være rundt 100.000 dollar. Gitt hennes privilegerte oppvekst, er det oppsiktsvekkende at Kraebber er en voldelig revolusjonær som nå risikerer opptil fire års fengsel for sine handlinger.

I 2016 skal familien ha betalt omlag 1.6 millioner dollar for en leilighet i en av de bedre bydelene i New York, melder The New York Post.

Claras mor, Virginia Kindred driver «Kindred Arch.Works» et Manhattan basert arkitektfirma som har designet lokaler i New York, blant annet for Columbia University og NYU. Faren er barnepsykolog og jobber for fakultet for psykologi ved Columbia University.

Kraebber skal ha vært delaktig i flere aksjoner de siste årene før hennes pågripelse fredag.

Hun var en del av Manhattan-demonstrasjonene i solidaritet med Michael Brown etter skytingen i Ferguson.

Hun forklarte i 2014 sin deltagelse til New York Times på følgende måte:

– Vi har ikke mye politisk makt akkurat nå, fordi vi er unge, men dette er noe vi kan gjøre, sa hun i en alder av 14 år.

Protestene som endte med hærverk ble arrangert av «New Afrikan Black Panther Party» og «Revolutionary Abolitionist Movement».

«Hver by, hver bygd, brenn politihuset til bakken!» sang de da de beveget seg oppover Lafayette Street.

