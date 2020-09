annonse

Frykt for coronasmitte på Ruter-busser i Bærum.

I Bærum forteller en Resett-leser om stappfulle busser som gir frykt for Corona-smitte.

På en busstur satt hun ved siden av en eldre dame da en gruppe ungdommer, nesten alle innvandrere, presset seg inn.

Hun forteller at de forsøkte å snakke med ungdommene og sa fra at bussen var full. Kunne de ikke ta hensyn til eldre folk som er sårbare for smitte?

Ungdommene svarte med å le. «Det bestemmer Allah», sa de. Så lo de høyt. Igjen.

Bussjåføren, også han av utenlandsk opprinnelse, brydde seg ikke. Han lot døren stå helt åpen til bussen forlot plattformen.

Kvinnen forteller at hun har skrevet til Ruter, uten å få svar.

«Hvorfor i al verden kan ikke bussjåfrer i Norge være med på dugnaden? I andre europeiske land lukker sjåføren døra når bussen er full, etter regler om at et sete alltid må være tomt. Men ikke i Norge, nei, her hjelper sjåføren egoistisk ungdom til å oppføre seg på en måte vi ikke kan akseptere. De bryr seg virkelig ikke om eldre nordmenn i det hele tatt.»

Hun etterlyser nå tiltak fra Ruter og bedre smittvern på bussene.

– Gjør alt vi kan

Resett har forelagt kvinnens opplevelse for Ruter, som svarer slik:

«Jeg beklager at denne kvinnen opplever å ha hatt en ubehagelig opplevelse om bord.

Sammen med førerne og alle ansatte i kollektivtrafikken gjør vi alt vi kan for å være med å begrense smitte. Vi oppfordrer alle til å ikke reise med mindre de må, og ber alle kunder som må reise om og holde avstand og vise hensyn til hverandre.

Vi ber alle følge våre retningslinjer, og det er passasjerenes eget ansvar å følge myndighetenes anbefalinger om smittevern, også om bord i kollektivtrafikken. Ruter har ansvar for at det samlede kollektivtilbudet er forsvarlig, men kontrollerer ikke og kan ikke ta ansvar for overskridelser på enkelte avganger. Dersom det ikke er plass, så oppfordres folk til å gå av og vente på neste avgang. Førernes ansvar er å kjøre transportmiddelet.», skriver pressevakt Cahtrine Myhren i Ruter.

«Vi er ikke i en normalsituasjon. Ruter er opptatt av at kollektivtrafikken skal kunne kjøres på en trygg måte og at smittevernreglene overholdes, både for de som må reise og de ansatte. Jeg vil understreke at det påhviler hver enkelt et ansvar å følge myndighetenes regler og anbefalinger, vi må ta hensyn til hverandre og følge retningslinjene nå», avslutter hun.