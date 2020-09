annonse

Nylig kunne vi lese i media at en av Sveriges øverste politisjefer opplyste at egne slektsklaner har tatt kontroll i flere svenske byer og truer landets innbyggere med svært brutale metoder.

Disse klanene har kommet til Sverige utelukkende for å organisere og systematisere kriminaliteten. De jobber for å skaffe seg makt, de har stor voldskapasitet og de vil tjene penger. Og de gjør det ved hjelp av narkotika, vold og utpressing, sa assisterende rikspolitisjef, Mats Löfving, til Sveriges Radio.

En viktig forutsetning for et liv i frihet er at vi føler oss trygge i våre hverdagsliv. Dessverre er utviklingen i Sverige blitt så dramatisk at stadig flere innbyggere i nabolandet føler seg utrygge og redde på sine hjemplasser. Samfunnet i Sverige klarer ikke lenger å sikre sine egne innbyggere. Drap, voldtekter, ran og øvrig voldskriminalitet har økt de siste årene. Drap av barn, voldtekter av barn og grove ran av barn er også en del av dette. Denne djevelskapen er blitt en del av hverdagen i mange svenske byer.

Den svenske statsministeren Stefan Løfven sa til media etter den svenske politisjefens advarsel at det svenske samfunnet må jobbe langsiktig mot denne giften og ville ikke si noe om etnisiteten til klanene. Selv om Sverige nå er i en nærmest unntakstilstand og strakstiltak er helt nødvendige, har landets statsminister ikke til hensikt å gjøre noe med problemene.

I vårt eget fedreland har innbyggerne erfart at vi heller ikke bor i et fredelig land lenger selv om flere av våre styrende politikere har en annen oppfatning. Oslo har gjengkriminalitet og nærmer seg de klassiske problemene som mange storbyer i Europa opplever, noe som byen har hatt i mange år. Bydeler kombinert med høy arbeidsledighet, språkproblemer, lite utdannelse og sosiale problemer gir ofte utslag på kriminalstatistikken.

Forebygging og vilje til å hindre kriminell aktivitet er en viktig samfunnsoppgave og derfor en viktig sak politisk. I dag når den kriminelle aktiviteten ofte blir begått av nye landsmenn er uviljen til å lansere politiske løsninger på dette problemet fraværende hos de fleste politikerne på Stortinget. Ubehaget er stort fordi de fleste politikere lever i en virkelighet hvor utfordringene med kriminalitet og andre etniske grupper ikke skal snakkes om. Sverige er et tydelig eksempel på hvordan høy innvandring, stor konsentrasjon av innvandrere og høy kriminalitet følger hverandre. Når svenske politikere forholdt seg til multikulturelle drømmer hvor islam, kriminalitet og innvandring ikke skulle omtales blir resultatet slik vi når ser. Denne erfaringen har nå ført til en utvikling som ikke lenger lar seg stoppe takket være svenske virkelighetsfjerne ledende rikspolitikere.

De siste hendelsene i enkelte byer i fedrelandet vi alle har fått med oss gjennom media hvor store protester og demonstrasjoner mot SIAN viser også at terskelen for å angripe politiet er liten blant enkelte grupper. Politiet opptrer også i stor grad defensivt i forhold til disse gruppene. Politimestre som ikke evner å la sine tjenestemenn og kvinner ikke få bruke den nødvendige makt bør finne seg en annen jobb. Norge tenger et sterkt politi som kan vise styrke i slike situasjoner vi har sett.

Hjelpeløs blåøyd snillisme med sosiale løsninger uten grunnlag i virkeligheten hjelper lite når sannhetens kriminelle bilde åpenbarer seg. Det neste kan bli “svenske tilstander” i egen hovedstad hvis ikke denne utviklingen ikke snart blir en felles utfordring for våre rikspolitikere uansett politisk farge.

Politireformen har ikke ført til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse og innbyggerne har også fått dårligere sikkerhet. Politifolk som har blitt uteksaminert fra politihøgskolen får heller ikke jobb i dag. Et godt eksempel på dette var før sommeren da Oslo politidistrikt lyste ut hele 100 faste PB1-stillinger (politibetjent1). Ved søknadsfristens utløp har de fått inn hele 1621 søknader til de faste stillingene.