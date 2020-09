annonse

Har godt voksne, etnisk norske menn gått ut på dato i Oslo SV?

På Facebook skriver stortingsrepresentant Peter Eide (SV) at han er skuffet over å bli vraket fra forslaget til stortingsliste for Oslo SV, som nominasjonskomiteen nå har lagt frem.

Han skriver riktignok at han gladelig ville gitt fra seg plassen sin som nummer to på listen til SV-vararepresentanten Marian Hussain, men at han ikke synes noe om at hans plass er tatt av en 26-åring.

– Andreas Unneland, som er innstilt i stedet for meg, er selvsagt dyktig, en ung mann på 26 år fra Bergen. Jeg har vært aktiv i SV i 40 år og bodd i Oslo like lenge. Lang erfaring og levd liv er også en verdi vi bør verdsette i politikken.

Kanskje har ikke Eide helt fått med seg de identitetspolitiske trendene som herjer på venstresiden, også her i Norge.

SVs nominasjonskomite har kommet med sin innstilling og jeg er selvsagt veldig skuffet over å ikke bli re-nominert. Jeg… Publisert av Petter Eide Tirsdag 8. september 2020