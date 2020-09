annonse

Ikke mange norske politikere skaper toppoppslag i amerikanske medier. Men Christian Tybring-Gjedde har klart nettopp det.

Nominasjonen av president Trump til Nobels fredspris, er en verdensnyhet idag. Her forklarer Tybring-Gjedde til Fox News hvorfor han som stortingspolitiker har nominert presidenten.

Tybring-Gjedde svarer utfyllende og på god engelsk på de spørsmål han blir stilt.

