I slutten av august ble lederen av dankse Stram Kurs nektet adgang til Sverige i to år. Det kan sette en stopper for den planlagte koranbrenningen i Stockholm neste helg. Men nå hevder (danske) Rasmus Paludan at han har krav på svensk statsborgerskap.

Årsaken til forvisningen var at han skulle sammen med den svenske kunstneren Dan Park brenne koranen i Malmø. Selv om Paludan ikke fikk innreise, ble det likevel voldsomme opptøyer i Rosengård i Malmø.

Om han har rett til svensk statsborgerskap, kan det bli en stor utfordring for svenske myndigheter. De vil holde han ute fra Sverige, de ser fare for store ordensforstyrrelser om koranen blir satt fyr på i svenske gettoområder.

Men Rasmus Paludans hevder at han har krav på svensk statsborgerskap. Det begrunner han med at hans mor giftet seg med en svenske da han var barn, og ifølge svensk lov dengang, så fikk han automatisk svensk statsborgerskap, skriver Ekstra Bladet. Dette måtte fornyes før han fylte 22 år, men hvis han kan dokumentere et opphold i Sverige, så kan han søke om statsborgerskap i dag. Paludan har skattepapirer på at jobbet en kort periode i Sverige før han fylte 22 år.

Ekstra Bladet har vist papirene til den svenske juraekspert og lektor ved Uppsala Universitet Patrick Bremdal. Han vurderer at Paludan kan ha krav på svensk statsborgerskap.

Den svenske ambassade i København opplyser til Ekstra Bladet at Paludans sak er sendt til det svenske Migrationsverket.