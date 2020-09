annonse

Statsminister Erna Solberg erkjenner at det kan bli vanskelig å få samlet alle de fire borgerlige partiene igjen.

– Jeg mener det viktigste er at vi kan samarbeide om politikk og innhold. Og det er jeg helt sikker på at vi klarer. Men om alle sitter i regjering? Nei, det kan kanskje være vanskelig, sier Erna Solberg i et intervju med NTB før fredagens landsmøte i Høyre.

Statsministeren og Høyre-lederen erkjenner at det for «noen» kanskje er bedre ikke å sitte i regjering nå, skriver NTB.

Men den gamle drømmen om en borgerlig firepartiregjering er ikke helt død ennå, sier Solberg.

Sist helg holdt Fremskrittspartiet landsstyremøte. Der ble det slått fast at Fremskrittspartiet også etter valget i 2021 vil holde fast på standpunktet om at partiet ikke vil støtte en regjering som det ikke selv er en del av og Ifølge Siv Jensen var landsstyret også tydelig på at Frp «ikke har noen appetitt» for å gå inn i en ny regjering med KrF og Venstre.