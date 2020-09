annonse

Det ble en verdensnyhet da Christian Tybring-Gjedde nominerte Donald Trump til fredsprisen onsdag.

I videoen øverst kan vi se at Fox and Friends diskuterte nominasjonen under sitt program.

Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany snakket også om nominasjonen på en pressekonferanse du kan se under i twitter-meldingen til det hvite hus.

NRK har så langt kun laget en notis om nominasjonen, mens TV 2 har ignorert Tybring-Gjeddes fredsprisforslaget fullstendig.

President @realDonaldTrump was nominated for the Nobel Peace Prize for his work in brokering a historic peace deal between Israel and the United Arab Emirates! pic.twitter.com/DT2I7raldt

— The White House (@WhiteHouse) September 9, 2020