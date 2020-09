annonse

annonse

Et av mange eksempler til ettertanke.

24. august 2020 søkte en 24 år gammel mann om beskyttelse i Norge. Politikilder har opplyst Resett at mannen i utgangspunktet er fra Syria.

Etter hvert kunne norsk politi, på bakgrunn av fingeravtrykk, dokumentere at vedkommende allerede hadde søkt samt fått innvilget asyl i Hellas.

annonse

Nærværende asylsøknaden i Norge vil derfor ikke bli realitetsbehandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI), jfr. utlendingsloven § 32 første ledd bokstav a. Dermed skal denne utlendingen returneres til Hellas.

Les også: De rømte sentrum: Hva har skjedd med norsk politi?

Det som er bemerkelsesverdig, er at et slikt vedtak kan for så vidt påklages, men det gis ikke utsatt iverksetting relatert til klagesaksbehandlingen dersom det er åpenbart at klagen ikke vil føre frem etter de regler, normer og lover som foreligger.

annonse

På bakgrunn av «asylsøkerens» åpenbare grunnløse anmodning om beskyttelse relatert til asylinstituttet, ble han i Oslo tingrett 7. september 2020 internert (fengslet) i fire uker.

Dette i påvente av en retur til Hellas, der han faktisk har mestret å få et oppholdsgrunnlag i Europa.

Politiet vil belage seg på å sende utlendingen tilbake til Hellas så snart som mulig, når overleveringen er godkjent og avklart med greske myndigheter.

Utlendingen har i asylsamtalen, samt overfor tingrettens administrator, formidlet at han vil motsette seg en retur til Hellas.

Resett vet at utlendingen har oppholdt seg ulovlig i andre Schengen-land siden han forlot Hellas i slutten av 2019.