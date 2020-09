annonse

annonse

Det gir seg sjøl at makta uansett hvor den befinner seg, i regjering, storting eller i store private eller offentlige selskaper, har behov for mest mulig kontroll over mediene.

Ja, jeg gjentar: det gir seg sjøl. For tror du egentlig at de som er glade i makt og penger ikke også er glade i mediemakt? Hvorfor tror du at griskheten stopper akkurat der, at de ikke også ønsker kontroll over de kanalene der de både har muligheten til å svekke sine fienders omdømme OG bedre sitt eget omdømme, ved å portrettere seg sjøl som snille, gode og hederlige mennesker, altså gjennom radio, TV, aviser, ukeblader osv?

Lenge trodde jeg allikevel at Norges medier er frie, kritiske og uavhengige. Men det var alltid noe som skurret, som det at de alltid er så samkjørt med de største amerikanske og britiske mediene. Og generelt: når det er full enighet på Stortinget, er det også full enighet i mediene. I dag tør jeg påstå at det hele nærmest er et narrespill, at de store mediene har lurt oss til å tro at de er kritiske osv i samspill med de som eier og finansierer dem, deriblant storting, regjering og multinasjonale selskaper. Og det er derfor de prøver å skremme oss til ikke å bruke mindre og virkelig kritiske medier.

annonse

Les også: – Jeg har avsky for norsk presse

La oss si det sånn: hvis medier som Resett og Steigan.no hadde klart å øke sin makt og innflytelse betraktelig hadde «noen» først prøvd å kjøpe/bestikke dem, eventuelt true dem. Men siden det neppe vil virke vil neste skritt bli sensur og eventuelt arrestasjoner. Ja, det siste har skjedd også i Norge, blant annet Ikkevold-saken på 80-tallet. Forøvrig er sensuren mot medier som ikke vil innordne seg allerede i gang gjennom norske og utenlandske myndigheters samarbeid med Facebook. Og mer generelt: gjennom skremsler for at folk ikke skal våge å bruke slike medier.

Men på samme måte som mange tidligere leste Klassekampen i smug (i dag signaliserer lesning av KK tvert i mot at du er «hip» og intellektuell) leser mange nå Resett og Steigan i smug. Ja, det hendte faktisk at folk ble satt under politisk overvåking fordi de leste Klassekampen, som imidlertid etter hvert lot seg kjøpe med pressestøtte.

annonse

De gjeveste jobbene i medie-Norge er derfor reservert for middelmådigheter, sånne som aldri «rokker båten». Mediene og journalistene poserer gjerne som kritiske. Men når man studerer dem over tid ser man at de tjener høyere makter og at de med få unntak sparker nedover og smisker med makta. Øvrigheta. Kun i blant later de som om de er kritiske. Ja, for å være virkelig kynisk kan man si at noen maktpersoner i blant må ofres for at narrespillet kan fortsette. Som da mediene fløy i flokk etter Torbjørn Jagland, Tore Tønne, Gerd Liv Valla og Trond Giske for bagatellmessige forhold.

Da slår «journalistene» seg på brystet og sier: «se hvor kritiske og flinke vi er», som om de skal kompensere for at de ellers er så servile. For det norske «systemet» er hellig, særlig det som har med NATO å gjøre. En norsk politiker har derfor aldri blitt trakassert av mediene, langt mindre måttet forlate sin post for noe virkelig alvorlig, som grunnlovsbrudd og deltagelse i folkerettsstridige kriger.

Ta TV 2s Øystein Bogen: mens han var korrespondent i NATO-landet Spania tidligere i år var han snill som et lam, uten kritikk av Spanias myndigheter. Men nå som han er tilbake som TV 2s reporter ift Russland og ikke minst Hviterussland er det igjen full støtte til de som demonstrerer mot disse landenes myndigheter, uten tanker for hva demonstrantene har på det politiske programmet bortsett fra å styrte landenes presidenter.

Les også: Mediebedriftenes Landsforening sier nei til Resett: Hevder Helge Lurås «ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper»

Men i blant kommer det hjertesukk og bekjennelser fra journalister: «Men nå er det en gang sånn, Fredrik, at hvem som helst kan kalle seg journalist eller redaktør. Pølsemakere og flygeledere må kunne noe. I vår bransje stilles det ingen krav om dokumenterte ferdigheter. Ingen. Du trenger ikke å kunne bokstavere «potensial» en gang» – Davy Wathne til Fredrik Græsvig på Twitter 26. februar 2020.