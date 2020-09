annonse

Sean Hannity mener Demokratene og mainstream-mediene i USA unnlater å nevne de «åpenbare og seriøse» bekymringene om Joe Bidens mentale og fysiske kapasitet.

Alle kan se det, mener Hannity. Joe Biden er ikke den samme som før: han mister tråden, blir forvirret og har ikke utholdenheten han en gang hadde. Og mens Trump drar fra folkemøte til folkemøte og snakker til tusenvis av mennesker, er Joe Biden knapt ute av kjelleren sin.

Hannity mener det er direkte tjenesteforsømmelse når aviser og tv-mediere ikke fokuserer på disse svakhetstegnene ved Joe Biden.

– Vi kan være på vei til å velge en mann som ikke er kapabel til jobben som president, og det er verdens mest krevende jobb, sier Hannity oppgitt.

Les også: Joe Biden glemmer hvor han er

Privat innrømmer Demokratene selv at det er et problem med Joe Bidens begynnende senilitet, men de tar ikke tak i det. Hannity mener besettelse fra mediene, Hollywood og nå også en privilgert klasse med idrettstjerner og kjendiser for å fjerne Trump, overskygger enhver redelig bedømmelse av Joe Biden i offentligheten.

Men akkurat som i 2016 er det dere vanlige folk som velger president, sier Hannity henvendt til kamera.

