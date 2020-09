annonse

Etter at fungerende rikspolitisjef Mats Löfving under et intervju i forrige uke gikk ut og advarte om at egne slektsklaner har tatt kontroll i flere svenske byer, har presset økt mot statsminister Stefan Löfven. Først fortsatt han som i alle år tidligere og ville han ikke se noen sammenheng mellom denne kriminaliteten og den høye innvandringen i Sverige, men nå snur han.

Klanene truer landets innbyggere med svært brutale metoder sa assisterende rikspolitisjef, Mats Löfving, til Sveriges Radio i forrige uke.

– Disse klanene har kommet til Sverige utelukkende for å organisere og systematisere kriminaliteten. De jobber for å skaffe seg makt, de har stor voldskapasitet og de vil tjene penger. Og de gjør det ved hjelp av narkotika, vold og utpressing, sa han.

– Det er til og med sånn at man arrangerer ekteskap for å styrke klanen. Dessuten oppdras hele familien, slekten eller klanen sine barn til å overta ledelsen av den kriminelle organisasjonen, forklarte Löfving.

Benektet, så snur han

På en pressekonferanse mandag ble statsminister Stefan Löfven konfrontert med politisjefens påstander. Han ville da ikke knytte problemet problemet til innvandring eller etnisitet.

– Vi må ta tak i det som er lovstridig, uansett hva årsaken er. Jeg vil ikke koble kriminaliteten til etnisitet, svarte Löfven på direkte spørsmål om det hadde noen sammenheng.

Han manet hele det svenske samfunnet må stå samlet for å bekjempe utviklingen.

– Det er nødvendig å være hard i klypa her og nå, og å jobbe langsiktig, sa han.

Men etter mye kritikk og også internasjonal oppmerksomhet, har Löfven endret tone. I en debatt onsdag på SVT sa statsministeren følgende:

– Hvis man har en migrasjon som innebærer i størrelsesorden at man ikke klarer å håndtere integrasjonen, er det klart at det blir sånn at vi får sosiale spenninger i et samfunn. Det er ikke bra, sa Stefan Löfven.

Statsministeren utdypet etter debatten i et nytt intervju hva han mener. Han knyttet da migrasjon til «sosiale spenninger».

– Hvis du har en migrasjon som betyr at du ikke takler integrasjonen, vil det være slik at vi får sosiale spenninger i et samfunn, og det er ikke bra.

Før høy innvandring

Han sa også at Sverige hadde hatt for høy innvandring og at det var derfor regjeringen hadde «sørget for å endre migrasjonspolitikken».

SVT skriver videre at statsministeren utdypet sitt resonnement og mente at Sverige har hatt «en for stor migrasjon gjennom årene», noe som har betydd at landet ikke har klart integrasjonen godt nok.

– Hvis det ikke er nok folk som kommer på jobb fra de voksne, så ser barna at de voksne ikke er på jobb, og da tenker du kanskje at det er det og andre sosiale spenninger er det normale, og ja det er et problem, sa Stefan Löfven og fortsatte:

– Derfor endret regjeringen jeg leder migrasjonspolitikken, så nå mottar vi betydelig færre. I tillegg er vi i januar-avtalen enige om at vi må håndtere integrering mye bedre, vi må komme nærmere arbeidsmarkedet, bedre språkopplæring og flere samfunnsfag, sier Löfven i det som omtales som helt nye innrømmelser fra en sosialdemokratisk leder i Sverige.

Situasjonen i Sverige har ledet til at begrepet «svenske tilstander» har kommet inn i det norske vokabularet.