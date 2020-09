annonse

Mange spekulerte i NRKs kommentarfelt på Facebook om at brannen i Moria-leiren tidligere denne uken var påtent av migranter. Kommentarene førte til at enkelte krevde kommentarfeltet stengt.

Onsdag ble det klart at statsminister Erna Solberg og hennes regjering henter 50 personer fra Moria-leiren i Hellas etter at leiren brente ned.

Erna Solberg fortalte i et intervju med NRK at regjeringen besluttet å hente migrantene etter å ha «sett bildene» av brannen.

– Vi har vedtatt at vi skal hente 50 personer fra Moria-leiren, primært barnefamilier, og behandle deres asylsøknader, uttalte Solberg.

Intervjuet ingen kritikere

Onsdag kveld viet NRK Dagsrevyen store deler av sendingen på brannen. På Dagsrevyen ble det vist bilder av barn som sov på gaten, og statskanalen intervjuet flyktninger om hva de ønsket.

NRK intervjuet også politikere på venstresiden som mente at regjeringen burde hente enda flere personer ut av Moria-leiren.

Ingen motstandere av Solberg-regjeringens nye hastevedtak ble intervjuet av statskanalen.

Migranter tente på egen leir

Men på sosiale medier var folk rasende.

På NRKs kommentarfeltet haglet kommentarene inn og mange spekulerte i at flyktningene selv hadde tent på sin eget leir i et forsøk på å komme raskere til europeiske land. Flere debattanter la også ved linker til tidligere saker der flyktninger har tent på sine egne leire.

For nøyaktig ett år siden skrev Al Jazeera en sak der migranter satte fyr på en flyktningsleir i Lesbos i Hellas.

I april i år ble tre migranter arrestert etter å ha satt fyr på telt, biler og en lastebil som fraktet mat, på en annen gresk flyktningsleir. Disse sakene ble delt i kommentarfeltet til NRK, noe som førte til at enkelte ville at NRK skulle stenge kommentarfeltet for kommentarer.

– Følger dere med på alt som skrives i kommentarfeltet her eller? spurte en kvinne og oppfordret NRK til å stenge kommentarfeltet.

– Vi følger med – og sletter det som bryter retningslinjene. Det er ikke mulig å stenge kommentarfeltet, så alternativet er å ikke dele saken, svarte NRK.

Skandale

NRK har ved flere anledninger tidligere slettet hele tråder på Facebook etter kritikk i flyktningssaker.

Mange personer refset NRK og skrev at det var ytringsfrihet i Norge. Flere uttrykte også stor misnøye med Erna Solberg og hennes regjering.

– Det er en skandale at Norge henter enda flere såkalte flyktninger. De som presser seg inn er menn i sin beste alder, uten noen form for beskyttelsesbehov. Det er soleklart at denne brannen er påtent, og “flyktningene” vet at naive norske politikere står klare med åpne armer og et NAV-kontor som tilbyr både hus, bil og fremtidige gjenforeningsvisum til “familie”, skrev en person.