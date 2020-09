annonse

Amerikanske medier og Joe Biden mener at president Donald Trump forledet det amerikanske folk. Trump selv hevdet at han ikke ville skape panikk og at det lå strategiske hensyn bak nedtoningen av hvor farlig myndigheten visste coronaviruset var. Trump får også støtte fra Anthony Fauci, sjefsrådgiveren på smittevern.

Det er journalisten Bob Woodward nye bok som har skapt overskriftene. Boka har fått tittelen «Rage» (Raseri) og onsdag publiserte både Washington Post og CNN utdrag fra boka, som skal utgis 15. september.

Woodwards bok er basert på 18 intervjuer med Trump i perioden fra 5. desember i fjor til 21. juli i år. Det var en åpenhjertig Trump som fortalte om dilemmaene. Trump fortalt Woodward at han visste at koronaviruset var farligere enn en vanlig influensa.

– Du bare puster inn luft og det er slik det overføres. Så det er en svært vanskelig en. Det er en veldig kinkig en. Den er også mer dødelig enn en hard influensa, sier Trump i et intervju med Woodward 7. februar.

Deretter la han til at «dette er dødelige greier».

NTB skriver i en melding at «i offentligheten valgte presidenten imidlertid å gi en helt annen framstilling. Blant påstandene var at koronaviruset ikke var noe verre enn en vanlig influensa, at det snart kom til å forsvinne og at myndighetene hadde det under full kontroll.»

Men det er bare deler av bildet. I flere uttalelser fra slutten av januar og også i State of the Unionen talen advarte Trump om at viruset var alvorlig. Han innførte også reiseforbud fra Kina allerede 30. januar til stor kritikk fra kinesiske myndigheter.

Men utover i februar endret Trump noe på hvordan det ble kommunisert.

– Jeg ønsket alltid å tone det ned. Jeg liker fortsatt å tone det ned, fordi jeg ikke vil skape panikk, sa han i et intervju med Woodward 19. mars.

Trump utdypet onsdag under en pressekonferanse hvorfor han endret tilnærming og viste til at han prøvde å styrke nasjonen og unngå å presse opp prisene på nødvendige varer.

– Faktum er at jeg er en cheerleader for dette landet. Jeg elsker vårt land og jeg ville ikke at folk skulle bli redde. Jeg ville ikke skape panikk i landet eller i verden, fortalte han på en pressekonferanse i Det hvite hus.

– Vi ville vise selvsikkerhet. Vi ville vise styrke, sa han videre.

Joe Biden forsøker å spinne det hele til sin fordel.

– Han visste hvor dødelig det var. Det var mye dødeligere enn influensa, sa Biden på et arrangement i Michigan.

Biden omtaler fortielsen fra presidenten som «pliktforsømmelse» og «en skam».

– Han visste og tonet det ned med vilje. Og enda verre, han løy til det amerikanske folket. Han løy med viten og vilje i månedsvis om trusselen mot landet, sa Biden mens han leste fra telepromptere i et ferdig skript.

Det er imidlertid ikke uvanlig at statsledere kommuniserer taktisk når det gjelder nasjonale kriser. Lenge ble det av svært mange lands myndigheter, inkludert norske, kommunisert at munnbind ikke virket fordi man ikke hadde nok munnbind og var redde for at butikkene skulle gå tomme og prisene gå i været.

Trump har også blitt kritisert for å ha vært uvitende om coronvirsets farer. Men nå viser det seg altså at han visste, men av hensyn til nasjonens sikkerhet ikke ville skape panikk. Hans rådgiver Anthony Fauci sier til Fox News at det ikke var noe ved Trumps kommunikasjon som stred med det han fortalte Trump om viruset og hvordan det burde håndteres.

Det er foreløpig for tidlig å si hvordan det vil slå ut på meningsmålingene. Trump slår allerede tilbake i intervjuer, her med Sean Hannity.