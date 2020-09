annonse

Tucker Carlson er Fox News mest populære programleder. I dette innslaget spiller han av en samtale mellom CNNs direktør Jeff Zucker og Trumps daværende advokat Michael Cohen. Dette «forteller mye om hvordan ting fungerer i media og politikk,» sier Tucker.

Det er CNN som arrangerer debatten mellom de republikanske kandidatene i 2016, men likevel gir Zucker råd til Cohen om hvordan Trump bør håndtere det. Han planlegger også å gi Trump et eget show på CNN, sier han.

Les også: Truer Fox-programleder med annonseboikott – men han lar seg ikke skremme

CNN er kanalen som senere har gjort alt for å sverte Trump, ifølge Carlson. Cohen ble dømt for skatteundragelser i 2018 og er nå ute med en bok om sin tid med Trump. Trump-kampanjen har kalt den løgnaktig og motivert av hevn.

CNN skal intervjue Cohen om boken snart, men ikke vent et eneste kritisk spørsmål, spår Tucker Carlson.

