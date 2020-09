annonse

Det amerikanske flyvåpenet har begynt å ta bruk robothunder for å få et overtak i fremtidens kriger.

New York Post melder at det amerikanske flyvåpenet utplasserte futuristiske robothunder på Nellis Air Force Base i Nevada i forrige uke, som en del av en militærøvelse for å speide etter potensielle militære trusler før soldater kunne bli utsatt for dem.

Under øvelsen holdt robothundene vakt på basen, mens militære styrker fylte opp med ammunisjon og drivstoff på bakken.

– Hundene gir oss god oversikt over området, slik at forsvarerne kunne holde seg nærmere flyet, sa sersjant Lee Boston fra det amerikanske flyvåpenet i en uttalelse.

Kunstig intelligens

Robothundene er bare en del av et nytt amerikansk militærprogram som heter Advanced Battle Management System (Avansert kampstyringssystem), som bruker kunstig intelligens for å tidlig oppdage og motvirke potensielle trusler på slagmarken.

Will Roper, det amerikanske flyvåpenets assisterende sekretær for innkjøp, teknologi og logistikk, forklarer at soldater vil stå foran «et svimlende utvalg av informasjon» på fremtidens slagmarker, og at disse systemene vil hjelpe dem med å effektivt prosessere denne informasjonen.

– Å verdsette data som en viktig ressurs i krigføring er ikke mindre viktig enn flydrivstoff eller satellitter, og vil være nøkkelen til neste generasjons krigføring, sa han.

«Ustoppelige»

Selv om produsenten av robotene, Ghost Robotics of Philadelphia, holder de fleste detaljer rundt robothundene tett til brystet, er de kjent som Vision 60 UGVer (autonome umanned ground vehicles) eller «autonome ubemannede bakkebiler».

– Et sentralt designprinsipp for våre firbeinte roboter er redusert mekanisk kompleksitet sammenlignet med andre firbeinte roboter, og til og med tradisjonelle hjulbaserte UGVer, sa selskapet og påstod at robotene er «ustoppelige».

