Når Ap, SV, MDG og FNB går inn for at ordensreglementet i Stavangerskolen endres slik at «hun» og «han» fjernes, til fordel for «hen», kan man konstatere at prioriteringene mildt sagt er underlige.

For det første snakker vi om en forsvinnende liten minoritet som identifiserer seg som noe annet enn nettopp hun eller han, kvinne eller mann. De aller færreste, også blant transpersoner, vil oppleve at dette er relevant for dem. Man kan lure på om SVs slagord «For de mange, ikke for de få», er ment ironisk. Vi snakker her om en bitteliten promille av befolkningen. Det å viske ut og forsøke å fjerne virkeligheten for den store majoriteten, inklusive mange transpersoner, for å tilgodese en forsvinnende liten gruppe, er jo utvilsomt politikk for de få, og ikke for de mange.

Denne politikken har venstresiden konstruert seg nettopp fordi de ønsker å vise at de er snille og støttende i møte med nettopp transpersoner. Men den er også fundert på en total mangel på kunnskap om hva såkalt kjønnsinkongruens er.

Realiteter vs påstander

«Tradisjonell» transseksualisme, som dreier seg rundt det å gå fra det ene kjønnet til det andre, er ingenting nytt. Det har vært et fenomen i uminnelige tider. Det kan diagnostiseres, og det finnes forskning som gir tilslutning til det at noen få mennesker opplever at det biologiske kjønnet ikke stemmer med det man opplever at man skal være.

Dette med at man hverken er kvinne eller mann, er derimot helt nytt. Det handler om påstander om at man bare er hva man enn måtte finne på å påstå at man er. At man kan finne opp sitt eget kjønn. Det finnes ingen diagnose knyttet til dette. Det har ingenting med transseksualisme å gjøre.

Vrangforestillinger

Det er faktisk ikke sånn at vi som samfunn bare skal tro på folks påstander om hva de er. Vi kan ikke være så redde for å være slemme at vi anerkjenner folks ufunderte vrangforestillinger. Det at noen innbiller seg at de burde ha vært født som en ulv, eller at en 60 år gammel mann hevder han er en ni år gammel jente, betyr ikke at dette er sant eller verdt å ta på alvor.

Jeg kan definere meg som en transperson. Det gjør jeg kun når jeg synes det er relevant. Jeg går ikke rundt og introduserer meg som det, jeg synes ikke det er en viktig annonsering å gjøre. Men jeg finner meg ikke i å få min virkelighet avfeid. Jeg er ikke noe «hen». Jeg kan ikke relatere til disse som hevder at de hverken er kvinner eller menn. Det har ingenting med mine erfaringer å gjøre. Likevel skal vi plasseres i samme bås. Det å innføre «hen» gjøres i mitt navn. Det gjør meg faktisk sint.

Normalisering av avvik

Men dette er større enn meg og mitt, og større enn et pronomen også. Det handler også om et politisk press for å oppløse vårt samfunns normer og tradisjoner. En romantisering og normalisering av abnormaliteter, der det å bryte med de rollene vårt samfunn er avhengig av blir gjort til noe kult og trendy. Om unge mennesker, som ikke i utgangspunktet har problemer med sin kjønnsidentitet, får for seg at det er kult å avvike og gi avkall på normer, har vi et stort problem som samfunn. Vi har allerede altfor lave fødselstall i Norge.

Venstresidens jag etter å normalisere det avvikende, og gjøre dette til noe kult, vil bare ha en ytterligere negativ effekt på nettopp fødselstallene, og akselerere den demografiske forskyvningen mot et samfunn der særlig islam tar større plass. Hvis venstresiden mener at Resett eller Frp er problematiske for likestilling og seksuelle minoriteters rettigheter, så vil de virkelig få kjørt seg i møte med nettopp islam.