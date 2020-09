annonse

annonse

De siste dagene har debatten om hvorvidt kvinner skal få innpass i den private foreningen Norske Selskab rast.

Som en ikke offentlig virksomhet eller statlig organisasjon, har denne foreningen vært en eksklusiv herreklubb siden stiftelsen i 1772. Den gang ble foreningen stiftet av norske studenter i København. Klubben har i dag 1100 medlemmer som representerer næringsliv, kultur, embetsverk, vitenskap og kultur. Da klubben ble stiftet var medlemmene forfattere, filosofer og diktere.

En gruppe kvinner som alle ønsker medlemskap har allerede skapt konflikter innad foreningen der flere har trukket seg og tatt avstand fra foreningen i protest. Disse kvinnene har også signert et opprop for å påvirke foreningen og tvinge frem det de kaller likestilling.

annonse

Men er det virkelig snakk om likestilling, når kvinner forsøker å bryte opp en herreklubb for å selv være deltagere, eller er det maktkamp for å gi kvinner enda flere goder? Noe som i realiteten betyr at likestilling i dag ikke handler om like rettigheter, men om å ta rettigheter fra et kjønn for å gi et annet kjønn mer. Det er også trist å se at selv kultur- og likestillingsminister Abid Raja og en del andre menn har akseptert premissene om at en eksklusiv herreklubb er synonymt med kvinnefiendtlighet. Med støtte fra likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, noe som er absurd siden hele den feminist-bevegelsen er en massiv kvinneklubb.

Vi trenger en herreklubb mer enn noen gang

Kampen om hvilket kjønn som har mest verdi er ført av radikale feminister som ikke evner å omfavne den biologiske forskjellen mellom oss kvinner og menn. Men når kvinner nå står i kø for å delta i denne herreklubben, glemmer de også å bevare en god og gammeldags norsk kulturarv, som er viktig å bevare for likestillingens skyld. Det er viktig å ivareta det maskuline i vårt samfunn, med både respekt og forståelse fra oss kvinner. Uten å definere alle forskjeller som diskriminering av kvinner.

annonse

Les også: Clemet med knallhardt oppgjør med hykleriet til feminister

Vi ønsker ikke et så feminisert samfunn, der det maskuline er undertrykt og skambelagt. Og kvinner som ikke lider av mindreverdighetskompleks, har ikke behov for å konkurrere med menn for å få bekreftet sin verdi. Vi vet hvem vi er, og vi er stolte av å være nettopp kvinner. Derfor bør flest mulig kvinner stille seg bak medlemmene i Norske Selskab og kreve medlemmenes rett til å ekskludere kvinner fra herreklubben.

Kjære, maktfruer, la menn være menn

For ordens skyld har jeg selv vært invitert i Norske Selskab ved par anledninger og mener klubben har rett til å inkludere eller ekskludere kvinner slik de selv ønsker. Uten at kvinner skal legge premissene for når og hvordan de skal bli invitert.