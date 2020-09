annonse

Den 11. september 2001 kom jeg hjem etter å ha vært ute en liten tur med venner. Det jeg så den dagen endret hele mitt syn på islam og enkelte familiemedlemmer.

TV-en hos oss står på full guffe, og det samme gjør radioen. Da jeg kom inn døren, kjenner jeg igjen ansiktsuttrykkene på de voksne, og den samme ampre stemningen fra den gang Mogadishu sto i flammer.

Stort sett alle som var ungdom og voksne da USA ble utsatt for en rekke koordinerte terrorangrep husker hva de gjorde og hvor de var akkurat den dagen. Vi husker kanskje også følelsen av maktesløshet da aktivister fra al-Qaida kapret fire sivile fly og utførte selvmordsoppdrag. To av disse fire flyene styrtet inn i World Trade Center i New York. Et tredje gikk i bakken i Pennsylvania og det fjerde styrtet inn i Pentagon, der det amerikanske forsvarsdepartementet holder til.

USA ble på kort tid tvunget ned på kne, og islam var skyldig i drapet på 2996 mennesker inkludert flykaprere. Dette er dødeligste terrorangrepet i amerikansk historie. Al-Qaida har siden den gang hatt gode vekstvilkår globalt, og vi har hatt en god del terroraksjoner utført av al-Qaida og en rekke andre jihadistiske terrorgrupper.

Europa i flammer

Siden den gang har vi også sett fremveksten av Islamsk stat (IS), som har trukket til seg tusenvis av europeiske fremmedkrigere. Mange av disse radikaliserte fremmedkrigerne er fra land som Frankrike, Belgia og Storbritannia. Frankrike har opplevd en rekke terrorhandlinger, blant annet angrepet på konsertarenaen Bataclan i Paris den 13. november i 2015.

13. november og natt til 14. november ble det koordinert angrep med automatgevær, eksplosiver, og håndgranater. På 19 måneder var det hele 11 terrorangrep i Frankrike. Hvilke konsekvenser har fremveksten av radikal islam, herunder terrorgrupper som Islamsk stat (IS) og al-Qaida for Europa? I Saudi-Arabia er én av ti unge muslimer enige med IS.

I en undersøkelse gjort av Pew Research Center, har 25 prosent av de spurte muslimene svart at de er positive til al-Qaida. Samtidig som disse gruppene vokser, blir ytringsfriheten dramatisk redusert. Pressefriheten er under press i en rekke land, blant annet Tyrkia, Iran og Saudi-Arabia. I Somalia må en journalist forplikte seg til sensur, for å unngå å bli skutt av terroristorganisasjonen Al-Shabaab. Terrorgruppen går strategisk etter all vestlig innflytelse og bomber alle radio- og TV-stasjoner. Og slik holder kontroll de på hva som kommer ut av informasjon og hvilken vinkling sakene får.

Dagen da ateisten i meg vokste

Da terrorangrepet fant sted, var jeg bare 17 år gammel og allerede i tvil om min tro. Da jeg så hvilken massiv ødeleggelse den troen medførte, ble det skapt en identitetskrise hos meg. Som 17-åring var jeg også en del av moskeen og gikk sporadisk på den lokale koranskolen. Ikke selvvalgt, selvsagt. Den gang hørte jeg noen horrible uttalelser om terrorangrepet, og den støtten enkelte hadde til terrororganisasjonen, fjernet all tvil hos meg.

En Gud som tillater drap og terror i en kamp for «fred», er ikke min Gud. Det var det jeg kom frem til. Ungdommene rundt meg derimot, kom frem til noe annet. At islam nå var truet, at muslimer måtte bli enda sterkere i troen og mobilisere sterkere, mer kraftfull og mer synlig tro. Så kom barnehijabene, terrorangrepene, polariseringen, og en ateist vokste frem i meg.

Trenger vi egentlig islam?

Vi trenger motstand mot politisk islam, uten at det skal gå utover troende muslimer, som fredelig praktiserer sin tro. Disse er ikke en del av de 25 prosentene på verdensbasis som støtter terrorgrupper som Islamsk stat (IS) og al-Qaida. For oss som har vært på innsiden vet hvor mobiliserte og godt forberedt troende muslimer oss, og hvor villige mange er til å krige og begå drap for islam. Derfor vil mange eks-muslimer svare følgende på spørsmålet over.

Nei, vi trenger ikke islam som en religion. Vi trenger derimot å behandle islam som alle andre ideologier som truer vår fred.