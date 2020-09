annonse

annonse

Amerikanske selskaper ignorerer Donald Trumps anmodning om å forlate Kina og repatriere produksjonen, ifølge en undersøkelse blant mer enn 200 selskaper med virksomhet i landet.

Financial Times melder at det amerikanske handelskammeret i Shanghai har funnet ut at færre enn 4 prosent av respondentene har flyttet noe av produksjonskapasitet tilbake til USA. Flertallet – mer enn 70 prosent – hadde ingen planer om å flytte produksjonen ut av Kina, til tross for høyere tollsatser grunnet Trumps langvarige handelskrig med verdens nest største økonomi.

– Covid-19 traff den kinesiske økonomien hardt i begynnelsen av 2020, men den kom seg raskt tilbake. Amerikanske selskaper ser fortsatt på Kinas forbrukermarked som en stor mulighet, sa Ker Gibbs, president i kammeret, tirsdag.

annonse

Gjentok anmodning

Tidligere denne uken gjentok Trump sitt ønske om å koble verdens to største og tett integrerte økonomier fra hverandre.

– Hvis vi ikke gjorde forretninger med Kina, ville vi ikke ha tapt milliarder av dollar. Vi vil gjøre USA til verdens supermakt innen industriproduksjon, og avslutte vår avhengighet av Kina en gang for alle, sa han.

annonse

Valgkamp

Trump har satt Beijing i sentrum av sin gjenvalgskampanje ved å legge skylden på den kinesiske presidenten Xi Jinpings administrasjon for coronaviruset og dens ødeleggende økonomiske konsekvenser for USA.

– Joe Bidens agenda er laget i Kina. Min agenda er laget i USA, sa den amerikanske presidenten på et valgkampstevne tirsdag.