annonse

annonse

Høytstående demokrater og de fleste hovedstrømsmedier fortsetter å minimere eller ignorere implikasjonene av Beijings pågående innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Ted Galen Carpenter, seniorforsker i sikkerhetsstudier ved tenketanken Cato Institute, samt forfatter av 12 bøker og mer enn 850 artikler om internasjonale relasjoner, har skrevet et innlegg om Kinas pågående innflytelsesoperasjoner for å påvirke det amerikanske valget i tidsskriftet The National Interest – hvor han også fungerer som medvirkende redaktør.

Alle gjør det

annonse

Carpenter innleder innlegget ved å vise til den økende amerikanske bekymringen om mulig utenlandsk påvirkning, samt direkte innblanding og forstyrrelser, i presidentvalget i USA i november. Nok en gang er det Russland som pekes ut som den viktigste aktøren av både aktivister i Det demokratiske partiet og hovedstrømspressen. Denne besettelsen fortsetter selv om både FBIs Crossfire Hurricane-etterforskning og spesialrådgiver Robert Muellers påfølgende etterforskning ikke fant noen troverdige bevis på en bevisst sammensvergelse mellom Donald Trumps kampanje og Moskva for å påvirke valget i 2016.

Stadig nye beskyldninger om at russerne blander seg inn i amerikansk politikk for hjelpe Trumps gjenvalg finner allikevel sted. Hvorfor Vladimir Putins regjering ønsker å gjøre det, gitt Trump-administrasjonens faktiske rulleblad om en overraskende hard politisk linje overfor Moskva, forblir et mysterium.

Påstandene om grove russiske konspirasjoner er tatt ut av proporsjoner, og virker motivert av kyniske partipolitiske hensyn. Bredere bekymringer om utenlandsk innflytelse på USAs politikk og utenrikspolitikk er imidlertid opplagte. Problemet er ikke noe nytt, og Russland er på ingen måte den eneste utenlandske makten som er involvert. Andre land, inkludert Tyrkia, Israel og andre amerikanske allierte i både Europa og Øst-Asia, har spilt innflytelsesspillet i flere tiår – blant annet ved å etablere nære forbindelser med amerikanske medier og tenketanker – med betydelig suksess.

annonse

Artikkelen fortsetter

Kinas inntreden

Carpenter forklarer deretter at en av de nyere aktørene i dette spillet er Folkerepublikken Kina. Beijings første omfattende påvirkningskampanje i amerikansk politikk var forsøket på å fremme Bill Clintons gjenvalg i 1996. Siden den gang, har Kinas innflytelseskampanjer – spesielt de som er skreddersydd for å forme medienarrativet rundt Kinas utenriks- og innenrikspolitikk – blitt mye mer omfattende. Likevel forblir bekymringene rundt Russlands oppførsel i front og sentrum i Representantens hus og amerikansk media, på tross av Kinas stadig økende innflytelse. Denne holdningen er både hyklersk og sneversynt.

Denne dobbeltstandarden og skjeve responsen ble nok en gang tydeliggjort i august, i etterkant av den amerikanske etterretningsrapporten om utenlandsk innblanding i presidentvalget i 2020. Rapporten konkluderte med at Russland ønsker at president Trump skal gjenvelges, og at Moskva har iverksatt noen initiativer for å fremme dette målet. Men rapporten analyserte også aktivitetene og målene til land som Kina og Iran, og konkluderte med at både Beijing og Teheran anser Trump som «uforutsigbar» og at de foretrekker at Joe Biden vinner valget. Ingen av konklusjonene var overraskende.

Skjev mediedekning

annonse

Carpenter viser deretter til at nyhets- og meningsartikler i hovedstrømsmedia sjeldent nevner det sistnevnte punktet, eller så spinner de det som om det kun er en «passiv preferanse» fra de kinesiske og iranske regjeringene. Journalister og eksperter viser heller til den nye etterretningsrapporten som den siste bekreftelsen på Moskvas bruk av innflytelsestiltak (active measures) for å forsøke å forsikre at Trump blir gjenvalg. CNN og MSNBC har for eksempel gjentatte ganger gitt taletid til personer fra Det demokratiske partiet, som for eksempel Nancy Pelosi, for å fremme narrativet om russisk valginnblanding, mens de i stor grad ignorerer Kinas oppførsel.

Les også: «Russiagate» – Trumps kamp mot FBI og det amerikanske justisdepartementet

Mens Pelosi konkluderte med at «Russland er aktivt 24/7 i å påvirke i vårt valg. De gjorde det i 2016, og de gjør det nå,» ville hun ikke engang erkjenne at Beijing faktisk foretrekker Biden, bare at amerikanske etterretningsbyråer hadde kommet til den konklusjonen: «Vi vet ikke det, men det er det [etterretningen] sier,» sa hun. Pelosi hevdet videre at kineserne «ikke involverer seg skikkelig i presidentvalget» – et budskap som blir videreformidlet av det meste av den amerikanske hovedstrømspressen.

Faktuelt ukorrekt

Carpenter påstår videre at skillet mellom «aktive russiske innflytelsesoperasjoner» og «passive kinesiske preferanser» er faktuelt ukorrekt. Det aktuelle sitatet om Beijings innflytelsesoperasjoner fra direktøren til USAs nasjonale sikkerhetsråd, William Evanina, går som følger: «Kina har utvidet sine innflytelsesoperasjoner i forkant av november 2020 for å forme det politiske miljøet i USA for å presse politiske personligheter som de anser som skadelige for Kinas interesser, samt avlede og motvirke kritikk av Kina.»

Denne vurderingen antyder utvilsomt at det er noe mer enn en «preferanse». Videre konkluderer en annen rapport med at det kinesiske konsulatet i Houston, som Trump-administrasjonen beordret stengt i juli 2020, ikke bare var et senter for elektronisk spionasje, men også ledet en operasjon for å identifisere potensielle rekrutter for «Black Lives Matter»-demonstrasjoner. Konsulatet leverte angivelig til og med videoer som instruerte BLM-aktivister i organisasjonsteknikker for slike demonstrasjoner. Slike tiltak er i det minste sammenlignbare med Russlands påståtte forsøk på å bygge opp under større sosiale og rasemessige splittelser i USA.

Artikkelen fortsetter

Ignorerer

Carpenter argumenterer med at på tross av disse oppsiktsvekkende avsløringene, fortsetter likevel høytstående demokrater og hovedstrømspressen å minimere eller ignorere implikasjonene av etterretningens konklusjoner om Beijings oppførsel. Han viser til at denne likegyldigheten irriterte RealityChek-bloggeren Alan Tonelson, som har skrevet om fenomenet i tidsskriftet The American Conservative; hvor han påstår å ha avdekket at Beijings taktikker for å påvirke amerikansk politikk både er sofistikerte og omfattende, og at de gjennom årene faktisk har overgått Russlands «etter størrelsesorden» og satt Moskvas innsats «i støvet».

Selv om man argumenterer med at Tonelsons konklusjoner er overdrevet, er det liten tvil om at Beijings innflytelsesoperasjoner er mer omfattende enn Moskvas. Bare mellom 2016 og 2020 betalte Kinas regjering og statskontrollerte medier, som China Daily, amerikanske aviser mer enn 11 millioner dollar for annonseringer, som bevisst er designet for å etterligne ekte nyheter. Arthur Bloom fra The American Conservative bemerker korrekt at dette tallet er langt større enn de 200.000 dollarene som det antas at Russland brukte på Facebook-annonseringer for å påvirke valget i 2016.

Mer realisme

Carpenter avslutter teksten med å argumentere med at en slik asymmetri betyr at amerikanere bør være mer, ikke mindre, bekymret for Kinas innflytelsesoperasjoner enn for Russlands. Det påståtte omfanget av Moskvas handlinger har vært både naivt og sterkt overdrevet.

Alle større (og mindre) makter prøver å påvirke USAs politikk. Det er en naturlig del av å være verdens mektigste og mest innflytelsesrike stat, fordi USAs beslutninger kan ha en dramatisk innvirkning på interessene til alle andre land.

Det er sårt behov for mer realisme generelt i USA. «USA trenger bare å være klar over denne virkeligheten og vokte seg mot forsøk på unødig utenlandsk manipulasjon,» konkluderer den anerkjente forskeren.