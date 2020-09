annonse

Statsminister Erna Solberg går i bresjen for egne knutepunkter for hydrogen i Norge. Energiminister Tina Bru skal nå utarbeide et nytt veikart for satsingen.

– Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon, sa Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte fredag.

Hun viste til at det nå er stor oppmerksomhet om hydrogen internasjonalt, ikke minst som del av EUs planer.

– Det innebærer at EU vil satse tungt på hydrogen når de skal skape nye arbeidsplasser og vekst etter pandemien, sa Solberg.

Derfor vil også olje- og energiminister Tina Bru (H) starte opp arbeidet med et eget veikart for hydrogen i Norge.

Høyre går dessuten i bresjen for en etablering av knutepunkte for hydrogen i Norge.

– Ved disse hydrogenknutepunktene kan det legges til rette for kollektivtrafikk, båtruter, ferjer og industri som bruker hydrogen, sa Solberg.

Ifølge henne vil Høyre også identifisere transportruter hvor det kan være aktuelt med tungtransport på hydrogen, samt stimulere til etablering av infrastruktur som gjør dette mulig.