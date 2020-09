annonse

annonse

Hellas har i en årrekke mottatt ti tusenvis av såkalte økonomiske immigranter fra den tredje verden. Uønsket.

Nå har folkevandringsleiren på øya Lesvos i Hellas totalt kollapset, grunnet en villet påsatt brann fra noen av de som desperat ønsker en videre forflytning oppover i Europa.

VG skriver at ca. 13 000 går hjemløse i Lesvos gater uten mat og drikke. Blant disse er det 35 koronasmittede, som ikke lenger er isolert!

annonse

Politiet har blokkert veien, slik at de ikke kan gå inn i byen.

Selvfølgelig har politiet reagert på denne måten. Overordnede myndigheter i Helles ønsker ikke en fullstendig ukontrollerbar smittespredning hva koronaviruset angår.

Moria-leiren var i utgangspunktet dimensjonert for ca. 3000 personer, men på bakgrunn av den totalt meningsløse immigrasjonen fra den tredje verden via Tyrkia, har det de siste årene bodd opp imot ca. 20 000 hjemløse i denne provisoriske oppsatte leiren.

annonse

Les også: For to dager siden erklærte Høyre en strengere asylpolitikk, nå henter de illegitime migranter i et hastevedtak

Lokalbefolkningen på Lesvos, Chios og folket på de nærliggende øyer er skikkelig forbannet over at landets politikerne og de øvrige europeiske land nærmest har godtatt at deres nærmiljø har gått i oppløsning, ødelagt og i vranglås. Det samme gjelder turismen. Den har grunnet denne ukontrollerte tilstrømmingen av menn fra den tredje verden, nærmest stoppet helt opp. Det har vært flere konfrontasjonen mellom lokalbefolkningen og de som urettmessig har tatt seg til rette på øy kontinentet Hellas.

Den normale turismen gjennom de siste fem årene til Hellas, grunnet tilstrømningen av menn fra den tredje verden, har så å si stoppet helt opp.

Hva skjer nå? Jo, Høyre, med statsminister Erna Solberg i front, vil i første omgang hente inn minst 50 personer fra Morina-leiren på Lesvos!

Hvorfor? Dette er jo som alle forstår mennesker som i utgangspunktet ikke kvalifiserer til et opphold i Norge basert på asylinstituttet, og utlendingslovens regelverk.

Hvorfor sier ikke den norske regjering at vi for så vidt skal hjelpe disse menneskene, og ikke minst være solidariske med de greske myndigheter. Vi kan hjelpe de det her gjelder med en flybillett til hjemlandet, samt en liten økonomisk kompensasjon i så måte.

annonse

Grunnet den påsatte brannen i Morina-leiren på Lesvos, presser nå norske medier og aktivister på for at Norge skal ta inn enda flere migranter.

Nei takk.