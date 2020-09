annonse

Moria-migranter gjør situasjonen på den greske øya Lesvos stadig mer anspent.

Lokale innbyggere har satt opp veisperringer som stopper ryddingen av restene av Moria-leiren, som brant både natt til onsdag og torsdag.

– Dette er tiden for å stenge ned Moria for godt, sa en representant for lokale myndigheter, Vangelis Violatzis til nyhetsbyrået AFP.

– Vi vil ikke ha en leir til, og vi er imot alt byggearbeid. Vi har levd med denne situasjonen i fem år, og nå er det på tide for andre å bære denne byrden, understreker Violatzis.

Fredag sendte greske myndigheter busslaster med opprørspoliti, samt to vannkanoner, for å holde kontroll på situasjonen.

Greske myndigheter mistenker at brannen kan ha vært påsatt av migranter i protest mot isolasjonskravene som ble innført, etter at 35 migranter testet positivt for covid-19. Noen migranter har også satt fyr på omkringliggende jorder og angrepet politiet.

Leiren har de siste årene huset rundt 13.000 asylsøkere, til tross for at den kun er ment fo omtrent 3.000. Mange mistet sine siste eiendeler i brannen.