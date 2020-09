annonse

I et nylig intervju med NRK forteller en migrant at han «hater Europa», og at han var blant dem som satte fyr på Moria-leiren i Hellas.

Natt til onsdag satte rasende migranter fyr på sin egen lei fordi de «var frustrert over at de som var smittet av coronaviruset måtte isoleres».

Det er NRK som bruker ordet «frustrert».

– Brannen startet fordi folk var sinte og ville vise at de var sinte. Vi satte fyr på hele leiren for å vise vår avsky, sier en migrant som kaller seg Mila til NRK.

NRK har valgt å omtalte migranten som «Moria-beboer».

I NRKs artikkel viser migranten Mila frem et skilt der det står «Fuck cops and EU» (til helvete med politiet og EU, red.anm.).

Intervjuer ikke kritikere

Torsdag hadde NRK et langt innslag i Dagsrevyen der både politikere på venstresiden og biskoper ble intervjuet. Alle var enige i at 50 migranter fra Moria-leiren, som Solberg-regjeringen har besluttet å ta imot, er «altfor få».

Enkelte politikere i Frp har imidlertid uttrykt bekymring for hentingen av migranter fra Hellas. Frps Jon Helgheim er en av de som mener hentingen vil fortsette en ond sirkel.

– At Høyre nå lar seg presse av Venstre, KrF og venstresiden til å hente asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, er selve kjernen av problemet. Dette vil bare føre til at flere vil forsøke å komme til Europa og at vi får flere eksempler som Moria-leiren. Dette er en ond sirkel som må avsluttes nå, sa Helgheim tidligere denne uken.

Ingen motstandere av regjeringens hastevedtak om å hente migrantene ble intervjuet til NRK Dagsrevyen-innslaget.

Sletter Facebook-kommentarer

Sakene som NRK har produsert har også ført til en voldsomt engasjement med hundrevis av kommentarer på statskanalens Facebook-side.

Flere har uttrykt sinne over Solberg-regjeringens hastevedtak.

I går la NRK ut en melding på deres egen Facebook-side der de skrev at de fulgte med på kommentarene under Moria-sakene, og at de slettet kommentarer som brøt med retningslinjene.