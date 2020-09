annonse

Statsminister Erna Solberg (H) står knallhardt på at Norge bidrar veldig mye for å hjelpe flyktninger.

– Jeg mener at når vi nå tar 50 fra Moria, så bidrar vi til den europeiske solidariteten, sier statsministeren, ifølge NTB.

– Vi vil fortsatt være ett av få land i Europa som bidrar til å avhjelpe Hellas i denne sammenhengen, mener hun.

Solberg minnet også om at Norge var ett av få land som faktisk endte med å ta imot noen, sist gang EU forsøkte å relokalisere asylsøkere.

Norge har dessuten bidratt økonomisk til Hellas gjennom EØS-midlene, for å sørge for bedre forhold i flyktningleirene. Norske myndigheter har finansiert et prosjekt for å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige, enslige kvinner med og uten barn og voldsutsatte kvinner i landet.

– Norge gjør mye, slår Erna Solberg fast.