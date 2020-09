annonse

Det er planlagt et møte mellom muslimer og SIAN i Drammen 24. oktober. Men nå begynner det muslimske samarbeidet å slå sprekker.

– Jeg har møtt SIAN, de er ikke ute etter dialog, sier Nasir Gondal til Vårt Land.

Nå vil han trekke seg fra debattmøte mellom SIAN og muslimer. Gondal hevder at Sian bare vil ha oppmerksomhet. Han reagerer også på at initiativtager Yousuf Gilani som sier at koranbrenning ikke bør være forbudt.

Bruddet skjedde kun en dag etter at datoen for debattmøte ble offentliggjort. Nasir Gondal har deltatt i flere forberedende møter.

– Jeg trekker meg først og fremst på grunn av SIAN. Jeg har pratet med deres representanter og de virker ikke som folk som vil ha dialog. De har kun ett argument – å hate koranen og islam. Det er uakseptabelt, mener han.

Gondal sitter i kontrollutvalget i Drammen kommune, men i dialog med SIAN er han der kun som muslim. Han er også styremedlem i Drammen moské, som har vært en av tilretteleggerne for dialogmøtet.

Gondal sier at han har bedt dem om å innstille demonstrasjoner for å imøtegå i dialogens ånd.

– Jeg ba dem om at når man sitter ved bordet og har dialog, må man midlertidig droppe aggresjonen mot koranen og islam. Men de sa at de skal fortsette med demonstrasjonene. Da er det ikke vits å ha dialog, sier Gondal, og legger til:

– Ja. Jeg vil ikke kaste bort tid og krefter på å ikke komme fram til en løsing. Jeg merker at Sian bare trenger oppmerksomhet og ingenting mer.

Han sier videre at det er helt ubrukelig å ha dialog med SIAN. De fortalte på siste møte at de skulle ha en demonstrasjon i Hamar snart, og den tenker de å gjennomføre. Gondal mener at i et sivilisert samfunn er det ikke noen plass for slikt.

