8. september åpnet Riksdagen i Sverige. Partiet Alternativ för Sverige (AfS) stjal oppmerksomheten med et PR-stunt.

Over bygningen som huser det svenske parlamentet kunne man under riksdagsåpningen se et fly med et banner med slagordet «återvandring» – som betyr tilbakevandring på norsk – påskrevet.

Under riksdagens öppnande stod Alternativ för Sverige för det viktigaste budskapet: Återvandring! ✈️ pic.twitter.com/GDMPsHCpV4 — Alternativ för 🇸🇪 Sverige (@AfS_riks) September 9, 2020

Fortsatt høy innvandring

Partileder Gustav Kasselstrand mener at aksjonen er en påminnelse om at Sverige fortsatt har høy innvandring.

– Innvandringen til Sverige fortsetter i uforminsket takt. Stadig flere riksdagspartier snakker nå om problemene med innvandringen, og det er bra. Men dessverre våger de ikke presentere noen løsninger, av frykt for å være «radikale», sier Kasselstrand til Samhällsnytt.

Han fortsetter:

– Tilbakevandring av et stort antall probleminnvandrere ville innebære en vei ut av det helvete som politikerne har skapt.

Integreringsproblematikk

Selv statsminister Stefan Löfven innrømmer nå at innvandringen til Sverige har vært for høy, og at dette er en medvirkende årsak til gjengkriminaliteten og den mislykkede integreringspolitikken i Sverige.

I mai medvirket AfS til å sette søkelyset på drapet på Tommie Lindh, en sak som også ble omtalt av Resett.

Partiet blir av kritikere beskrevet som høyreekstremt, og de anklages for å ha nazistiske røtter.