annonse

annonse

I flere timer torsdag kveld lå det ute et bilde av Donald Trump høyt oppe på vg.no. Under bildet var det en sitatstrek og utsagnet «inkompetent idiot». Det er symptomatisk for det VG helt bevisst prøver å påvirke sine lesere til å tro.

Man kunne forbigå det i stillhet, som vi stort sett gjør. For det er mer regel enn unntak at VG og deres kollegaer i Dagbladet, NRK etc gjør det samme. Finn noen som sier noe dritt om Trump, og slå det opp med fet skrift.

Men da jeg skummet VGs forside torsdag kveld, hadde jeg nettopp kommet tilbake fra et intervju med Pål T. Jørgensen og Anne Kat. Hærland som på vegne av TV 2 lager en serie om Trumps sjanser til å vinne valget. Jeg skal ikke avsløre for mye om sendingen deres som starter 18. oktober, men et av de spørsmålene Jørgensen stilte meg, var:

annonse

– Hva er galt med norske mediers dekning av Donald Trump?

Jeg tror svaret mitt kan kortes ned til et ord: «ALT».

Les også: Norsk presse gjør det den kan for å skjule flerkulturens skyggesider

annonse

Av alt som skjer politisk og rapporteres fra USA, er det bare en brøkdel som det noensinne er plass til i norske medier. Dermed må man velge ut. Og det er blant annet i utvalget av saker at de norske medienes preferanser og sympatier viser seg. For av alt det som kunne vært rapportert fra USA torsdag kveld, velger VG som sin hovedsak å vise frem et sitat fra en tidligere kampanjesjef for den avdøde republikaneren John McCain.

Det er denne marginale og temmelig ubetydelige personen som VG har intervjuet og som er opphavsmann til sitatet som lyser på forsiden om at Trump er en inkompetent idiot. I artikkelen til VG sier vedkommende noksagt følgende: «stor fare for det amerikanske demokratiet», «den verste presidenten i vår historie», «inkompetent idiot»:

– Vi er en gruppe republikanere som deler et syn om at Donald Trump er en stor fare for det amerikanske demokratiet. Han er den verste presidenten i vår historie. Bare se hvordan han har håndtert coronakrisen. Dette landet har verdens ledende forskere, likevel gjør vi det verre enn noen andre land, og har snart 200.000 døde. Det er fordi han er en inkompetent idiot, sier mannen som heter Steve Schmidt.

VG prøver å gjøre ham betydningsfull:

«Han er ikke en hvilken som helst republikaner. Blant annet var han for 12 år siden John McCains kampanjesjef da den nå avdøde Arizona-senatoren tapte valget mot Barack Obama,» skriver de og fortsetter å prøve å gjøre ham viktig:

«Noen vil kanskje huske ham fra filmen «Game Change», som handler om McCains valg av Sarah Palin som visepresidentkandidat. I filmen spiller selveste Woody Harrelson rollen som Steve Schmidt.»

annonse

– Ubetydelig idiot?

Men kjære VG. Donald Trump ble valgt som president mot alle odds i 2016, og nå ligger han an til å vinne nok en gang. Vi snakker om å kapre verdens mest krevende og verdens mest ettertraktede jobb. I tillegg har han bygget seg opp til dollarmilliardær i New Yorks eiendomsmarked.

Er det da rimelig å bedømme ham som en «inkompetent idiot»?

Ja, hva sier det egentlig om denne for oss nordmenn totalt ukjente mannen – Steve Schmidt – som ikke har spilt en sentral rolle i amerikansk politikk på over 12 år at han står frem med slike bombastiske fordømmelser?

Man kan saktes spørre seg hvem som er idiotene i denne sammenhengen:

Jeg setter en knapp på VG.