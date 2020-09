annonse

VG har publisert horribel artikkel basert på et intervju med Spencer Sunshine, som de kaller forsker. Ingressen gir inntrykk av at det er høyresiden som har vært voldelig i det siste.

Sunshine presenteres av VG som «forsker på fascistiske grupper i USA». Sunshine er bekymret etter alle de voldelige protestene i USA, og tror «det er mye mer i vente». Men det er ikke opptøyene, brannene og volden fra Black Lives Matter og andre venstreradikale grupper som Antifa som får Sunshine til å bekymre seg. Den største – så å si eneste – trusselen er høyreekstrem vold.

Hvem er Spencer Sunshine? Det tar bare noen få minutter å klargjøre at det mest sannsynlig dreier seg om en Antifa-aktivist. Han er en selvutnevnt «forsker» som ikke er tilknyttet et universitet eller en forskningsinstitusjon, men publiserer «forskning» finansiert av donasjoner fra lesere og sympatisører.

Hans siste publikasjon er en slags håndbok som lister opp 40 måter for å bekjempe fascister (fight fascists). Her skriver han blant annet i pkt. 10:

«Etter å ha identifisert sentrale ytre høyre-fascister – særlig organisatorer og medlemmer med voldshistorikk – finn ut hvor de bor og lever. Ring sjefen deres og bruk press slik at fascisten får sparken. Varsle naboene med løpesedler, brev og dør-til-dør aksjoner. Be lokale forretninger om å nekte dem tjenester.»

Sunshine tar også til orde for å sørge for å forhindre grupperinger på ytre høyre å møtes, ved å legge press på utleiere (pkt. 7), og å trakassere fascister som går på bar (pkt. 15).

Som «forsker» på fascisme er det selvsagt smart om man stadig utvider definisjonen for hva som kan benevnes som fascisme. Den samme tendensen ser vi blant såkalte antirasister, som stadig utvider hva som kan regnes som rasisme. Dette er en effektiv metode for å gjøre seg selv aktuell, og massemediene (samt akademia og de fleste politikere) svelger det rått.

Sunshine bruker f.eks. den diskrediterte ikke-statlige organisasjonen Southern Poverty Law Center (SPLC) som sannhetsvitne. SPLC har i årevis blitt kritisert for å ikke opptre nøytrale, og definerer blant annet konservative og abortmotstandere som «hatgrupper».

Sunshine nevner drapet Aaron «Jay» Danielson, som var Trump-supporter og medlem av gruppen Patriot Prayer. Han nevner ikke at mye tyder på at drapet var overlagt.

– Dette er første gang siden 1993 at en antifascist har drept noen, hvis det var tilfelle her. Hvis du ser tilbake de siste 20 årene er drapene utført av folk på høyresiden. Tallene er rundt 500 mot to, sier han.

Det følger ingen dokumentasjon for påstandene. Årstallet 1993 trekkes trolig fram for å få med seg terroraksjonen i Oklahoma, hvor Timothy McVeigh drepte 168 mennesker i et bombeangrep. Antyder Sunshine at alle de drepte var antifascister? Det virker slik.

Han viser også til 17-åringen Kyle Rittenhouse som drepte to «aktivister» i Kenosha, som umiddelbart ble hengt ut som «høyreekstrem». Dette til tross for en komplett mangel på bevis for en slik karakteristikk. Rittenhouse ble invitert til Kenosha for å beskytte en butikk etter at eieren hadde fått to av sine andre butikk brent ned av BLM-mobben. Filmer fra drapene viser nokså sterke indisier på at selve drapene skjedde i selvforsvar.

Ifølge Sunshine er problemet ikke den «fredelige» Black Lives Matter-bevegelsen, men fascistene som protesterer. Det er MOTSTAND mot BLM og deres følgesvenner Antifa som fører til vold.

Så når en modig dame nektet å bøye seg for mobben, som krevde at hun (og andre restaurantgjester) skulle underkaste seg ved å heve knyttet neve og rope «Fuck The Police», så er det HUN som er fascisten, og øker risikoen for vold? Dette er argumentasjon vi kjenner igjen fra bråket rundt Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) de siste månedene.

Sunshine overser glatt at uskyldige dras ut av bilene sine og bankes opp slik at de havner på sykehus. Eller at «fredelige demonstranter» forsøker å brenne føderale agenter levende. Eller at væpnede militser utfordrer væpnede grupper på høyresiden til noe som må kalles borgerkrig, og krever en separat stat for svarte mennesker.

Sunshine er kritisk til at Antifa brukes som synonym på voldelige venstreaktivister. VG skriver: «Antifa er i realiteten en nokså liten gruppe som dokumenterer nazisme og høyreekstremisme, ifølge forskeren.»

Dette er en mildt sagt omstridt beskrivelse av Antifa.

At VG publiserer en slik artikkel, uten kritiske spørsmål, er nok et eksempel på forfallet i de tradisjonelle mediene. Et minimum av research ville gitt VGs journalist Ingeborg Huse Amundsens den samme informasjonen som er beskrevet her. En skremmende og nærliggende tanke er at VG vet alt dette, men utelater denne informasjonen da den ikke passer deres agenda.

Vi ser det gang på gang. Løgnene som presenteres er så åpenbare, at vi nå er i siste fase, slik vi så i tidligere Sovjetunionen, og slik George Orwell har beskrevet det. Poenget med løgnen er ikke at noen skal tro på den. Poenget er å ydmyke oss, ved å tvinge oss til å tro på noe vi vet ikke er sant.

VGs artikkel er et lysende eksempel på følgende: Pressen gidder ikke lenger å late som om de fremstiller nyheter på en balansert måte. De har blitt politiske aktører, som er ute etter å oppnå sine politiske mål, uten at de lar sannheten stå i veien. Hvordan kan «fredelige protester» føre til et rekordantall skadde politimenn? spør USAs justisminister William Barr.

Derfor er det ikke en glipp når CNN beskriver opptøyer som «hovedsakelig fredelige» mens bildene viser en by i brann. Derfor kaller man voksne menn med skjegg for «barn», og reagerer ikke når de noen år senere søker familiegjenforening med kone og barn etter at oppholdstillatelsen er i boks.

Media, aktivister, akademia og store deler av det politiske miljøet leker med ilden. Douglas Murray sa det slik i et ferskt intervju: Vi står på kanten av stupet, og det blir bare verre og verre.

Og disse kreftene vet ikke hva som kommer, det er som de ikke bryr seg. Som alltid vil de revolusjonære bare rive ned, uten noen tanke om hva de skal bygge opp etterpå. I en skremmende metafor sier Murray:

– Det er som å se små barn leke med atomvåpen.

Mens VG ser en annen vei.