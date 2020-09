annonse

Nylig fikk vi vite at radikalfeminister har kuppet en lukket facebook gruppe – Ekvalisme 1 – og på kort tid forandret gruppevedtekter, kastet ut både grunnleggeren og andre mangeårige medlemmer og gjort gruppen til sin.

Jeg var selv medlem av gruppen tidligere i år, innen kuppet. At jeg personlig ikke hadde noen god opplevelse av å være medlem og aldri ble helt klok på gruppens agenda, får bli en annen debatt. Poenget er at kuppet er et premieeksempel på hvordan feminister infiltrerer politikken, det private næringsliv og organisasjoner grunnlagt av andre, primært menn, og ødelegger det innenfra.

Feminismen produserer nemlig ingenting av verdi selv, annet enn teoretiske luftslott som «patriarkat» og «kjønn som sosial konstruksjon». Feminisme skaper ikke økonomisk framgang, noe som hever vår levestandard eller som vi kan leve av når vi blir gamle. Tvert imot, feminisme koster enormt med penger i form av statlig støtte til feministiske institusjoner uten bærekraft, og generell fall i produktivitet fordi kjønn nå er viktigere enn kvalifikasjoner. Ikke bare gjør feminisme verden fattigere, men også mer utrygg. Vi har fått en kvinnelig politimester og politidirektør som ikke gjør jobbene sine. Ikke fordi de er kvinner, men fordi de ikke er kvalifisert.

I tilfellet med gruppen «Ekvalisme 1» så befant det seg allerede en radikalfeminist på innsiden. En muldvarp – Begard Reza – lå lenge lavt men samtidig klar til å snappe enhver mulighet til makt. Muligheten kom når administrator og grunnlegger Tarjei Funderud ga fra seg administratorrollen. Oppgaven var ment til en annen person, men vedkommende var ikke rask nok til å takke ja og den ble derfor automatisk lagt ut til flere medlemmer. Reza tok den og proklamerte helt skamløst seg selv som ny administrator. Hun «takket for støtten» til de øvrige medlemmene, som aldri ga henne slik støtte. Samtidig nektet hun å gi rollen tilbake til grunnleggeren, selv etter at hun ble konfrontert med at det var skjedd en feil.

Slik skamløshet er fjern for normale mennesker. Men for en ung, berettiget, kvinnelig feminist så er slik framferd helt naturlig. Disse unge kvinnene mener de har rett til ting som ikke er deres. «Patriarkatet» skylder dem det. Reza er ikke alene om dette tankesettet. Det er hjernevask og sinnssyke. Det bør skremme alle at Reza også er medlem av ytringsfrihetskommisjonen.

Slik infiltrerer og overtar feminister små og store institusjoner. De ligger lavt en stund, og later som om de er en ressurs for selskapet. Men så snart sjansen byr seg så viser de sitt sanne ansikt. Ideologi er viktigere for dem enn produktivitet eller felles dugnad.

Som regel gjør de det først når et selskap er stort og profitabelt. Forestill deg dette. En mann (kan også være en kvinne) jobber hardt med sine bare never men klarer å stable et lite enmannsselskap på bena. Årene går, mannen jobber hardt hver eneste dag, han sover lite og bekymrer seg mye, for selskapet er fortsatt lite og går av og til i minus. Han ofrer personlige goder til seg selv og skyter i stedet alle ressursene i selskapet. Enkelte dager går han uten mat i magen. Etter mange år er han der; selskapet blomstrer og mannen kan endelig slappe litt av. Han har nå mange ansatte og trenger ikke lenger gjøre det tunge arbeidet selv.

Selskapet blir et statlig aksjeselskap. Da kommer kravet om at kvinner skal sitte i styret. Ingen kvinner har bidratt til å bygge opp selskapet, men det spiller ingen rolle for statsfeminismen. Mannen føyer seg og sørger for å oppfylle kravet om 40% kvinner i styret. Plutselig begynner ting å skje. Kvinnene påvirker styret til å forandre vedtektene i selskapet. Plutselig skal en viss andel av nyansettelser være av minoriteter. Minoritetene blir ansatt, men mange av dem viser seg å være uegnet. Produktiviteten i selskapet begynner langsomt å falle. Inntekten likeså.

Plutselig befinner mannen seg i en situasjon hvor han må betale for en rettssak. Rettsaken kommer fra kvinnelige ansatte som klager på seksuell trakassering, ikke av ham selv, men av en annen mann i selskapet. De to kvinnene har begge vært ansatt i under ett år.

Mannen som var anklaget blir frikjent. Men grunnleggeren ble dømt til å betale for saksomkostningene. Han ser seg også nødt til å sparke den ansatte, fordi de kvinnelige ansatte føler seg «ukomfortable» av å ha ham der. Den ansatte mannen var en av de opprinnelige ansatte og blant de klokeste hjernene i selskapet. Med hans avgang så faller selskapets inntekter ytterligere.

Mannen blir deprimert. Selskapet har sluttet å blomstre. Han får hjerteproblemer og bestemmer seg for å pensjonere seg et par år tidligere enn planlagt. Han overlater sitt selskap til styret, som straks plasserer en kvinne i sjefstolen fordi det er «progressivt». Kvinnen går straks i gang med å sparke alle hvite heterofile menn pga «nedskjæringer». De fleste ansatte i selskapet er nå kvinner, homofile, innvandrere og funksjonshemmede. Det en gang så lovende selskapet er nå blitt for vernet bedrift å regne. De ansatte viser seg å være illojale, ofte sykemeldt og arbeidsmiljøet giftig. Selskapet klarer ikke lenger å tjene penger, men har istedet stor gjeld.

Det siste året mannen lever så rekker han å få med seg at selskapet blir slukt av et annet, større selskap, ellers var konkurs det eneste alternativet.

Er du provosert ennå? Det bør du være. Dette er den daglige realiteten i Vesten. Kuppet av «Ekvalisme 1» er i den forstand ubetydelig. Men enorme selskaper som Google har opplevd det samme. Toppledelsen av kvinner ble faktisk saksøkt for å diskriminere menn.

Et annet eksempel er FN. Dere vet, denne organisasjonen som Erna Solberg ser så opp til og bruker milliarder av dine og mine penger på. FN har gjort mye godt opp gjennom årene siden det ble stiftet. Men nå er det slutt også der. Selskapet er på samme måte som «Ekvalisme 1» kuppet av feminister, som spyr ut ideologi daglig. Det siste er at Covid-19 er kvinneundertrykkende. På en eller annen måte så klarer dette viruset å gjøre livet surere for kvinner og jenter enn for menn. Det er visst underordnet at menn står får 60% av koronarelaterte dødsfall. Kvinner er hardest rammet, uansett. FN har tradisjonelt sittet på en enorm pengebinge. Vi kan nå forvente at midlene blir brukt på uproduktive og ideologiske prosjekter som skal heie jenter og kvinner fram, på bekostning av produktive menn. Hva kommer til å skje? Inntekten blir snudd til gjeld. Men vent litt, det skjer visst allerede….

Takk feminister, hvem trenger dere egentlig?