Den nylige gjenforeningen av ulike utbruddsgrupper i pakistansk Taliban (TTP) utgjør en trussel mot Kinas geopolitiske og geoøkonomiske interesser i Pakistan.

Pakistansk Taliban eller Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ble dannet som en paraplyorganisasjon for militante pakistanske jihadistgrupper i desember 2007. Som en lojal alliert av terrorgruppen al-Qaida, ble gruppen opprettet i Pakistans nordvestlige Khyber Pakhtunkhwa-provins og i de semi-autonome stammeområdene som grenser til Afghanistan, og har siden vært involvert i mange terrorangrep.

TTP utvidet senere sine aktiviteter til andre deler av Pakistan, men ble etterhvert utsatt for en massiv militæroperasjon av det pakistanske militæret som ble lansert i juni 2014. Offensiven knuste TTPs kommando- og kontrollstruktur i stammeområdene i Pakistan, og tvang gruppen til å flytte disse operasjonene over grensen til Afghanistan.

De tre største gruppene som tidligere utgjorde TTP var Jammat-ul-Ahrar, Hizb-ul-Ahrar og Hakimullah Mesud-gruppen. De forlot alle TTP i 2014 grunnet overensstemmelse om lederskapet i jihadistparaplyorganisasjonen.

I forrige måned ble det ikke bare annonsert at de tre gruppene har gått tilbake til TTP, men også at den beryktede terrorgruppen Lashgar-e-Jhangvi, har blitt en del av organisasjonen.

Belte-og-vei initiativet

Nikkei Asian Review melder at en anonym sikkerhetsekspert basert i Islamabad mener at den nylige gjenforeningen kan skape interne sikkerhetsproblemer for Pakistan. Vedkommende frykter for sikkerheten til prosjekter knyttet til det kinesiske Belte-og-vei initiativet (BRI), samt kinesiske statsborgere som oppholder seg i landet, spesielt i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, hvor kinesiske selskaper jobber med flere energi- og infrastrukturprosjekter.

– I Khyber Pakhtunkhwa-provinsens forskjellige avsidesliggende områder pågår flere kinesiske utviklingsprosjekter, hovedsakelig innen vannkraftproduksjon og infrastruktur. TTPs nylige gjenforening har økt bekymringene for sikkerheten til kinesiske statsborgere og prosjekter, sa vedkommende til den japanske avisen.

Gjenforeningen av TTP skaper derfor bekymring for Kina, som allerede har presset pakistanske myndigheter til å slå ned på etniske separatistgrupper i Balochistan og Sindh-provinsene, grunnet trusselen som de utgjør for prosjekter knyttet til China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) – en fremtredende komponent av BRI-prosjektet.

– TTP kommer ofte med åpenlyse trusler mot den kinesiske staten og fordømmer situasjonen som kinesiske muslimer står overfor i sitt eget land. Enda viktigere, ved å angripe CPEC-prosjekter, kan TTP skape alvorlige økonomiske problemer for den pakistanske staten. Det endelige målet for TTP og dens allierte anti-statlige jihadister er å destabilisere Pakistan, sa Abdul Sayed, en Sverige-basert forsker på jihadistgrupper i Pakistan og Afghanistan, til Nikkei Asia Review.

Nytt trusselbilde

Hurtigheten til TTPs gjenforening har overrasket mange. Analytikere mener at de forskjellige TTP-splintergruppene har erkjent at de ikke lenger ville være levedyktige på egenhånd i et sikkerhetslandskap i Afghanistan under endring. For å oppfylle sin del av fredsavtalen med USA, har afghansk Taliban lovet å slutte å huse utenlandske militante grupper, som per definisjon inkluderer TTP.

– Selvrealiseringen av truslene som det skiftende politiske landskapet i Afghanistan utgjør for dens overlevelse, og deretter mulig press fra det afghanske Taliban, kan ha spilt en viktig rolle bak denne prosessen med gjenforening, konkluderer Sayed.