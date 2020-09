annonse

Lørdag vil organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) holde apell på Østre torg i Hamar.

Det får biskopen i Hamar, Solveig Fiske, til å se rødt, skriver Klassekampen.

– Ytringsfrihet skal ikke brukes til å spre rasisme, sier hun.

Rød Ungdom i Hedmark vil arrangere en motdemonstrasjon. Et konkurrerende arrangementet, «Fargerikt fellesskap – Et Hamar for alle», hvor et tverrpolitisk initiativ som inkluderer en rekke organisasjoner, fagforeninger og Den norske kirke, vil holde til på Stortorget.

– Kritikk og til og med krass kritikk av religion er lov. En kan gå langt innenfor lovverket, men kritikken må være saklig, sier Fiske, som mener Sian bruker metoder som er lite hensiktsmessige.

Biskopen ønsker ikke noen ny blasfemilov, men mener det er måten kritikken gjøres på som blir feil.

– Nei, jeg er ikke opptatt av det. Men jeg vil at religionskritikk skal skje på et saklig grunnlag, og ikke spre holdninger som i praksis blir rasistiske, sier Fiske.

SIAN-leder Lars Thorsen vil ikke brenne koranen under apellene på Hamar.