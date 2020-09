annonse

Kampen mot fugledrapsmaskinene og rasering av norsk natur har, naturlig nok, økt iden senere tid. Siden planene for denne hensynsløse fremferden har vært i emning i flere tiår, er det merkelig at det tok så lang tid før folket begynte å våkne.

Nå skal det sies at journaliststanden, med noen få hederlige unntak, har sovet fullstendig i timen. Et spesielt ansvar for dette hviler på NRK som vi alle finansierer enten vi vil eller ikke. NRK har ukritisk heiet frem utbyggingen av disse ødeleggende fuglekvernene. Kan noe av dette skyldes at lederen for NRK-styret, Birger Magnus, samtidig er styreleder for Norsk klimastiftelse? På hjemmesiden til Klimastiftelsen ligger blant annet denne teksten:

«Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi ble etablert i 2010 som en ikke-kommersiell stiftelse som arbeider for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen har hovedkontor i Bergen og arbeider bredt innenfor klima- og energifeltet.»

Klimastiftelsen har også som formål å drive «grønn» propaganda i skoleverket – eller indoktrinering – som det også kalles.

De som kjemper mot vindmøllebyggingen må, om kampen virkelig skal være effektiv, begynne i den rette enden. De må angripe klima-aktivismen, som bygger på en uvitenskapelig hypotese om at CO2 er det eneste som styrer verdens «termostat».

Får vi ikke stoppet de klimareligiøse innenfor media, politikk og byråkrati, vil bare denne subsidierte «grønne» ødeleggelsen av natur og økonomi i regi av storkapitalen, trappes ytterligere opp.