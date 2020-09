annonse

Den 27 år gamle profesjonelle bryteren Navid Afkari ble tidligere i dag hengt i Adelabad fengselet i den sørlige bye Shiraz tidligere idag, melder flere medier.

Afkari var dømt for å ha stukket ned en vannverksansatt under protester i 2019. Observatører har ment at iranske myndigheter ønsket å gjøre et eksempel av Afkari på grunn av hans kjente profil. Mange har oppfordret myndighetene til å omgjøre dommen, inkludert president Donald Trump, skriver Fox News.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020