Jeg vet du er real og intelligent, som alltid vil det beste for folk. Så langt møtes våre veier.

Jeg vet vi kan enes om det faktum at i verden er det så stor nød, at vi i Norge ikke kan håndtere problemene alene. Vi kan heller ikke håndtere dette som et Europa alene. Befolkningsveksten i flere afrikanske land, og land i Midt-Østen, krigene og fattigdomsproblematikken er så stor og eskalerende at det nærmer seg det uhåndterbare.

Vi vet vel i dag at det finnes millioner mennesker fra disse områdene som står klare til å ta seg til Europa i håp om et bedre liv. Jeg klandrer dem ikke. De bedrestilte som er parat til å begi seg ut på en reise for å komme til Vest-/Nord-Europa er mange. De har råd til å betale menneskesmuglere for å ta seg over Middelhavet, og de synes å tviholde på sine Iphones, mens passene og identifikasjonspapirene har forsvunnet. Mon tro hvorfor? Kanskje det ikke er så gjevt for en migrant fra eksempelvis Afghanistan (et område uten krigshandlinger) å vifte med passet? Om man søker asyl?

Asylretten for disse foreligger ikke per se.

Vi har sett mye dokumentasjon på at Morialeiren er tettpakket av unge menn fra Afghanistan. De sies i flere sammenhenger å være mindreårige, men all erfaring tilsier at mindreårige migranter lyver på alderen, og de fleste er antakelig voksne menn. Hvorfor drar de fra sine hjemland? Om de finner sine hjemland ødelagte og uutholdelige, hvorfor gjør de ikke en innsats for å bygge dem opp?

Den enkle vei ut synes å være å komme til rike Nord-Europa. Her finnes penger i fleng, og de deles villig ut. Det er et lykkespill – man kan være heldig å vinne i migrasjonslotteriet, etterhvert få permanent opphold, og sikre seg forsørgelse på vertlandets skattebetaleres regning. Det er åpenbart et forlokkende liv – gitt alle lykkejegeres streben etter å komme hit. Er det beskyttelse man etterspør? Hvorfor er de da ikke fonøyde med å ta seg til trygge land som Tyrkia? Hvorfor er de ikke fornøyde med tilbud om opphold i Russland? Kan det henge sammen med velferdsgoder som kastes etter en i Tyskland, Sverige, Norge?

Du sier det er bedre å hjelpe 100 enn 50. Det gir mening. Men er det hjelp å hente 50 eller 100 fra Lesvos til Norge? De 50 eller 100 som satte fyr på migrantleiren på Lesvos vil sikkert være fornøyde nok med å komme seg videre fra en tilværelse som er et liv på vent- men for hver migrant som vinner i lotteriet i å komme seg videre, står mange bak i køen. Man hjelper ikke Hellas med å bringe migranter lenger opp i Europa til bedre velferdssystem – køen ender ikke. Påfyllet fra Tyrkia fortsetter. Erdogan bruker dette som et våpen.

Flyktninger – hvor mange flykninger befinner seg i den påtente og nedbrente Morialeiren? Det er sagt at det huses anslagsvis 12.500 mennesker der. Der finnes flyktinger og migranter. Skal man stole på tidligere tall fra FN, er det anslagsvis 2% reelle flyktninger blant migrasjonsmassene – resterende er økonomiske migranter. Om jeg tar i er det kanskje 300 flyktninger i leiren. Er 50 et lite tall i så måte?

Som et siste momentum kan jeg bringe inn forsøket på å sammenligne Moria med norske flyktninger til Sverige under 2. verdenskrig. Sa Sverige stopp ved 50? Nei – selvsagt ikke. Mange slapp inn- og de høyeste stipulatene opererer med tall opp mot 60.000. Mer reelt er vel 50.000 uten at det skal ha noe å si. Men hva møtte de norske flyktningene, og hva motiverte dem?

Mange var reelt truet av det nasjonalsosialistiske regimet. De fryktet for sine liv, og var forfulgte. Ikke minst gjalt dette jødene som var forfulgte p.g.a. etnisitet og sto i fare for utryddelse.

Under 2. verdenskrigs 2-3 første år slapp nordmenn til over grensen, men det var ikke fritt frem. De ble satt i strengt bevoktede interneringsleire etter politiavhør. Sverige gjorde alt sitt for å beholde sin nøytralitet overfor nasjonalsosialisten Hitler.

Mange oppsøkte Sverige for å oppnå trygghet, men en stor del av våre flyktninger dro videre til Storbritannia, til våpentrening for å hjelpe til i kampene for å befri Norge. Det var aldri ment å bli værende i Sverige for å bli fødd på og skaffe seg et liv i forsørgelse der. De var der midlertidig, og skulle tilbake til Norge. Er det migrantenes mål i dag?

50 er ikke nok. Det er mer enn nok!