Rødt-politiker og miljøaktivist oppfordrer til motdemonstrasjon mot SIAN i Hamar lørdag, til tross for at muslimer selv ønsker at markeringen blir ignorert.

«Lørdag 12. september går SIAN på scenen på østre torg, og da håper vi å se et lite folkehav av symptomfrie og bråkete antirasister som nekter å la pisset til SIAN bre seg ut i byen vår. Spre ordet, ta med deg en venn og noe som bråker, så sees vi der!», skriver Rødt-politiker Dyveke Lundsæter i en kommentar i Hamar Arbeiderblad.

Her på slutten av kommentaren skriver hun, med støtte fra miljøaktivist Esten Segbø, at de er «kampklar».

– Farlige

Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) holder markering på Østre Torg i Hamar klokken 13.00. Den islamkritiske organisasjonen har de siste månedene blitt utsatt for vold når de har snakket negativt om islam.

Både SIANs leder Lars Thorsen, og nestleder Anna Bråten, har blitt utsatt for voldelige angrep utført av menn med innvandrerbakgrunn de siste ukene under markeringer i Bergen og Oslo.

Men selv om SIAN ikke har utført vold på sine besøk i forskjellige norske byer, hevder motdemonstrantene at deres ytringer er det samme som «vold», og at alle de som ikke er med i motdemonstrasjonene støtter «vold» mot minoriter.

«SIAN er farlige. I dekket av ytringsfriheten har den høyreekstremistiske gruppa i flere år spredd hatet sitt på torg og senter rundt om i landet. De har flere ganger tatt til orde for etnisk rensning, internering og vold».

«Rasistiske ytringer er vold mot minoritetsgruppene det går utover, og mangelen på motstand fra majoriteten er også vold», heter det i kommentaren i Hamar Arbeiderblad.

Brenne koranen

Oppfordringen fra de hvite «antirasistene» i Rødt kommer dagen etter at talspersonen for muslimsk ungdom i Hedmark, Tamim Shareq, uttalte til NRK at muslimer burde ignorere SIAN og holde seg hjemme.

Politiet har gitt en advarsel til SIAN at de vil opprette straffesaker om de kommer med «hatefulle ytringer» under dagens markering. SIAN har svart med at de kommer til å brenne koranen om politiet avbryter deres rett til ytringsfrihet.