Nå kan kjøper bli tvunget til å selge og det til takst, det vil medføre et tap på nær en million kroner.

De kjøpte et småbruk Telemark for 3,05 millioner kroner, 750 000 kroner over prisantydning. Bruket har 37 dekar fulldyrket landbruksjord, og det er kun to dekar over grensen for konsesjon.

De ønsket å bosette seg der, drive med frukt og bær. Men myndighetene nekter, de mener at prisen er for høy og huset for dårlige. Landbrukstaksten er kun 2,1 millioner kroner. Uten konsesjon for å bo og drive småbruket må de selge, og det til takst. Da blir de sittende igjen med et tap på hele 950 000 kroner.

– Vi er skuffet over vedtaket og vet ikke hva vi skal gjøre. Vi ønsker å bosette oss der med vårt barn og drive med noe frukt- og bærproduksjon. Nå må vi betale på et lån for en eiendom vi ikke får brukt til det vi ønsker, seier de uheldige kjøperne til NRK .

Men reglene for konsesjon sier at huset må være i brukbar stand.

– Etter vurderinga vår var ikke huset i brukbar stand og det må gjøres investeringer for å flytte inn. Det var såpass stort sprik mellom taksten og avtalt pris. Vi innstilte derfor på avslag, seier saksbehandler Dag Gjermund Roheim ved Midt-Telemark landbrukskontor.

Myndighetene slår fast at bygningen er beboelig, men bare for en kortere periode. Det unge paret mener derimot at det er mulig å bo i huset. Mannen er murer og tømrer, og ønsker å pusse opp huset.

– Hadde vi tolket taksten til at det ville bli priskontroll, ville vi ikke lagt inn budet. Vi baserte oss på det som står i taksten, og loven er ganske åpen på hva som er en brukbart bolig, mener paret.