annonse

annonse

Svensk politi stoppet to biler langs Huvudstaleden i Solna ved 12-tiden lørdag og arresterte syv personer mistenkt for forberedelser til grov mishandling.

Forbipasserende som filmet operasjonen og forteller Expressen at de reagerte på oppbudet.

– Det var ikke vanlige politibiler, og mye trafikk. Så lillebroren min tok telefonen og begynte å filme, sier en av dem som kjørte forbi.

annonse

Hun fortsetter:

– Flere mennesker satt på bakken utenfor, og det regnet, så det så ekstra interessant ut.

SPT-busser – som står for «spesiell polititaktikk» og er politiets pansrede kjøretøy som blant annet brukes i opptøyer og større operasjoner – hadde stoppet to biler.

annonse

Batonger, pepperspray, baseballkøller og til og med jernrør ble funnet i bilene. Syv personer, fire menn og tre kvinner, ble tatt ut av bilene og stilt opp på veien og arrestert, mistenkt for å forberede seg på grovt angrep, skriver Expressen.

– Det var i forbindelse med at vi sjekket to biler at disse personene ble arrestert, sier Per Fahlström, pressetalsperson ved Stockholmspolitiet.

Les også: Antifa og BLM blir «fredelige» i skandaløs VG artikkel

Ifølge informasjon Expressen innehar har flere av de arresterte forbindelser til venstreorienterte ekstremistbevegelser, inkludert Antifa (Antifascistisk aksjon).

De arresterte ble avhørt lørdag ettermiddag.

Sikkerhetspolitiets pressevakt Karl Melin ønsker ikke å svare på om Säpo er involvert i saken eller ikke.

annonse

– Det er politimyndigheten som håndterer denne saken helt, sier han.

Samtidig skriver Expressen at Karl Melin peker på den pågående politioperasjonen nord i Stockholm på grunn av den danske høyreekstremisten Rasmus Paludans planlagte Koranbrenning. Det ligger derfor i kortene at det var dit politiet mistenker at de arresterte var på vei.