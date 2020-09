annonse

Desember 2017 fikk yrkessoldaten permisjon, og returnerte til Norge sammen andre medsoldater etter fem måneders aktiv krigstjeneste i Irak.

Rett etter ankomst fedrelandet, tok han og noen andre kolleger fra samme bataljon inn på et hotell i Oslo sentrum. Deretter gikk de ut på byen for å spise og feire hjemkomsten. Utover kvelden ble det konsumert en del alkohol.

Soldaten, som i dag er en 26 år gammel ung mann, husker deretter ikke noe på grunn av et ukontrollert alkoholinntak hva som egentlig skjedde videre denne kvelden og natten – før han kom til seg selv i politiets varetekt.

Da soldaten (herved benevnt som tiltalte) hadde «tørket opp» i politiets glattcelle, ble han i politiavhør konfrontert med at han hadde tatt seg inn i to ulike leiligheter i Pilestredet Park nattestid mens familiene som bodde der sov.

Tiltalte hadde i forkant ingen kjennskap til disse to familiene. Den første leiligheten han urettmessig tok seg inn i, lå i første etasje. Der var verandadøren ulåst. Dernest brøt han seg inn en annen leiligheten ved å knuse glasset i verandadøren ved hjelp av en stol fra terrassen.

I begge leilighetene truet tiltalte på en svært skremmende måte å drepe de tilstedeværende, samt at han utøvde grov fysisk vold overfor de to voksne mannlige familiemedlemmene i de to leilighetene han tok seg inn i.

Skyldig

4. desember 2019 ble tiltalte funnet skyldig i Oslo tingrett for følgende kriminelle forhold – en kroppsskade, en grov kroppskrenkelse, to tilfeller av trusler, to innbrudd og et skadeverk.

Oslo tingretten anså passende straff for disse forbrytelsene til fengsel i 7 måneder, samt at tiltalte må betale i erstatning og oppreisningserstatning til familiemedlemmene som ble berørt, en sluttsum på ca. 380 000,-.

Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett.

Klagen gjaldt bevisbedømmelsen relatert til skyldspørsmålet, lovanvendelsen og straffeutmålingen.

september 2020 ble nærværende straffesak på nytt holdt i Borgarting lagmannsrett. Tiltalte og seks vitnesbyrd ble hørt.

Psykiske ettervirkninger

Lagmannsretten slår fast at det ikke er fastslått fysiske ettervirkninger, sett i relasjon til de voldshandlingene som er begått. Derimot har alle de berørte voksne familiemedlemmene gitt uttrykk for en nedrivende forandring i sin hverdag etter denne redselsfulle opplevelsen. Fortsatt føler de involverte seg engstelige i sitt eget hjem.

En av de fornærmede, som er lege, forklarte lagmannsretten at hun ca. to år og åtte måneder etter hendelsen fortsatt er plaget av panikkangst og våkner hver natt. Dette har i ettertid fått store følger for vedkommende sitt privatliv, og for hennes videre virke som lege.

Lagmannsretten konkluderte også med at alle de voksne fornærmede i denne straffesaken har fått sin livskvalitet begrenset som følge av tiltaltes ugjerninger.

Formidlende

Tiltalte har både i tingretten og i Borgarting lagmannsrett sterkt beklaget sin oppførsel overfor de fornærmede og deres familier. Det bemerkes at tiltalte ikke er tidligere straffedømt.

På grunn av at tiltalte har innrømmet og anerkjent sine handlinger, samt at saksbehandlingstiden har vært unødvendig lang hos politiet, mente Lagmannsretten at dette kvalifiserte til en redusert straff. I tillegg, antok lagmannsretten at tiltaltes helt bestemte og spesielle tjenesten i Irak hadde påvirket ham på en negativ måte.

Tiltalte rekrutterte seg til oppdrag for Norge i utlandet da han knapt hadde fylt 21 år. I ettertid har han vært to runder i Irak, først i et tidsrom på seks måneder fra høsten 2016. Deretter bega han seg ut på ny misjon, etter kun å ha vært hjemme i seks måneder.

Ifølge et vitne, som var mestersersjant, med bakgrunn som psykiatrisk sykepleier under tiltaltes tjenestegjøring i Irak, opplyste han følgende om tiltaltes eventuelle foregående hendelser i Irak.

Rett før hjemkomst Norge, hadde tiltalte vært involvert i et bombeangrep mot irakiske soldater, hvor han måtte behandle døde og hjelpe andre soldater som var hardt kvestet.

Det samme vitnet fortalte lagmannsretten at av forskjellige ugjennomførlige anliggender, ble oppfølgingen av soldatene sin psykiske helse etter dette utenlandsoppholdet betydelig redusert.

Relatert til de spesielle omstendighetene knyttet til tiltaltes psykiske belastninger grunnet hans krigsaktiviteter i Irak, mente lagmannsretten at en merkbar reduksjon av straffen måtte idømmes.

Borgarting lagmannsrett mente også at tiltalte og hans medsoldaters tilstand etter oppholdet i Irak gjorde dem åpenbart sårbare og ustabile.

Men, lagmannsretten fastslår også at tiltaltes handlinger ikke kan unnskyldes.

Dom

Den endelige fengselsstraffens lengde ble omgjort til seks måneders fengsel. Dernest må tiltalte betale de fornærmede til sammen i oppreisningserstatning innen to uker fra forkynnelse av dommen kr. 120 000,-.