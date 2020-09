annonse

Abdirahman Mohamed synes vi snakker for lite om politisk islam i Norge.

Nylig var islamkritikk og ytringsfrihet tema i NRK Debatten, i kjølvannet av de voldsomme opptøyene som har funnet sted under og etter SIAN-demonstrasjonene i Bergen og Oslo. Lederen av nevnte organisasjon, Lars Thorsen, var til stede under Debatten, og ble spurt av programleder Fredrik Solvang om hvilke elementer han mener er uønskede i Norge. Da ble Det muslimske brorskap nevnt. Thorsen mente at medlemmer av denne bevegelsen ikke er ønsket i Norge.

Somaliske Abdirahman Mohamed (25), som har bodd i Norge siden seksårsalderen, mener at det ble viet altfor lite tid til nettopp Det muslimske brorskap, og at politisk islam generelt er blitt diskutert for lite i norsk samfunnsdebatt.

– Jeg skulle ønske at de snakket mer om Det muslimske brorskapet som et overordnet problem. Ikke at vi skulle deportere enkeltindivider eller politiske motstandere, sier Mohamed til Resett.

– De skulle ha snakket om brorskapet, og om hvor utbredte de er innenfor den muslimske verden. Uten å dele holdningene eller meningene til SIAN, er også jeg skeptisk til det muslimske brorskap og andre varianter av politisk islam, fortsetter han.

Omveltning

Mohamed, som jobber med integrering og multilaterale relasjoner, er bekymret for fremveksten av politisk islam som har funnet sted i muslimske samfunn relativt nylig.

– De stod ikke like sterkt på 50-tallet, men var en undergrunnsgruppe som drev sosiale aktiviteter og veldedighet, men det har skjedd en omveltning i den muslimske verden. Brorskapet står veldig sterkt i Midtøsten i dag, mener han.

Utbredt bevegelse

Abdirahman Mohamed påpeker at Det muslimske brorskap og andre former for politisk islam har vunnet frem i valg og revolusjoner i muslimske land, siden etterkrigstiden. Dette har man sett blant annet i Iran, Algerie, Palestina og Egypt. Etter den arabiske våren i 2011, var mange nye makthavere sympatiske overfor bevegelsen.

De har plass i nasjonale parlamenter i mange arabiske land og deltar i politiske prosesser. En viktig støttespiller for dem er Tyrkias nåværende president Recep Tayyip Erdoğan.

– Dessuten kringkaster Al Jazeera til store deler av den muslimske verden. Denne kanalen eies av myndighetene i Qatar, som står i fremste rekke for å støtte Det muslimske brorskapet. Dette kom veldig godt frem i kjølevannet av den arabiske våren, der Qatar støttet partier tilknyttet det muslimske brorskapet, og Al Jazeera ga dem en plattform, forteller Mohamed.

Intoleranse

Dette bekymrer ham, ikke minst på grunn av intoleransen og de undertrykkende holdningene bevegelsen og deres støttespillere står for.

– Det største problemet med brorskapet er intoleransen de har mot annerledestenkende, trusselen de representerer for minoriteter, og synet de har på Israel, konstaterer han.

Han eksemplifiserer:

– Da de vant valget i Egypt i 2011, når man etter den arabiske våren hadde det første frie valget, og de kom til makten, så man en økende intoleranse mot koptiske kristne.

– Homofile har ingen plass i deres verden, legger han til.

Støtte i Norge

– Tror du at brorskapet har noe særlig støtte blant muslimer i Norge?

– Jeg tror ikke mange muslimer i Norge vet hva de egentlig står for, men likevel har brorskapet et budskap som går hjem for mange. Mange vil si at de forsvarer islam og muslimers interesser. Når Erdogan snakker om Palestina for eksempel, oppfatter mange ham som at han taler muslimers sak

– De fremstiller det ofte som at det er Vesten mot islam og har en veldig populistisk retorikk. Men jeg mener at åpne og liberale demokratier er best til å avsløre bløffen deres.

Et middel, ikke et mål

Abdirahman Mohamed mener at islamister misbruker demokratiet som et middel til å etablere sitt religiøse tyranni.

– Politisk islam er en vinnersak i den muslimske verden. Hver gang de har fått lov til å velge sine ledere ved valg eller revolusjon, så har politisk islam vært et sterkt alternativ, sier han

– Demokratiet er for dem ikke et mål, men et middel til å få det som de vil. Når de oppnår makt, så er det som regel slutt på demokratiet.

Finnes ikke moderate islamister

Han er heller ikke imponert over hvordan vestlige medier har omtalt islamistiske krefter, for eksempel blant opprørsgrupper i Syria.

– Jeg vil si at de også har forårsaket mye kaos. Etter ISIS og Al-Qaida, har brorskapet vært den fremste drivkraften mot Assad-regimet i Syria. Det var rart å høre at vestlige medier kalte disse for «moderate» opprørere eller moderate islamister. Det finnes ikke noe som heter det. De kuppet opprøret mot Assad i en tidlig fase og var bedre organisert enn andre aktivister som ikke hadde politisk islam som plattform. Deres ledere fikk operere fra Tyrkia med økonomisk hjelp fra Qatar. Militsgruppen Ahrar Al-Sham og andre tyrkiskstøttede militser i Syria står bak grove overgrep mot syrere og religiøse minoriteter i landet.