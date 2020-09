annonse

En Ica-butikk i Lindome i Sverige har innført 18-årsgrense for å kjøpe egg. Tiltaket skjer etter at ungdommer har kastet egg på leiligheter, biler og busser i nærområdet. Det er SVT som melder dette.

– Vi vil selvsagt gjerne selge egg, men ikke hvis hensikten med eggene er at man skal gjøre noe dumt med dem, sier butikkinnehaver Linda Dahlin.

Hun har satt opp et skilt i butikken der det står at man må være over 18 år for å kjøpe egg.

– Vårt personell har merket at det særlig på kveldene har kommet inn ungdomsgjenger som vil kjøpe egg. De har fniset og hatt lure smil ved kassen og lignende. Så det har vært ganske åpenbart at de ikke hadde tenkt å bruke eggene til matlaging, skriver Dahlin.

Butikksjefen oppfordrer foreldrene til å snakke med sine barn. Lindome ligger like sør for Gøteborg. Det var P4 Gøteborg som først rapporterte om saken.