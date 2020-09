annonse

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at Høyre foreslår 3.000 kvoteflyktninger i budsjettforslaget for neste år og hun avviser omkamp med Frp.

Fremskrittspartiet har varslet at kutt i antall kvoteflyktninger er ett av partiets viktigste krav i budsjettforhandlingene, skriver NTB.

Men Solberg forsvarer Venstres og KrFs viktigste seire under regjeringsforhandlingene hvor de vant frem med sitt syn på antall kvoteflyktninger Norge skal ta imot, skriver Aftenposten.

– Det som er viktig for meg å si, er: For oss ligger Granavolden-plattformen og seirene for de ulike partiene fast, også inn i budsjettet for 2021. Vi må forhandle om andre ting. Det er der vi kan finne gode felles nye løsninger. Vi kan ikke reforhandle de tingene vi var enige om på Grana­volden, sier Solberg.

Statsministeren mener Frp må se realistisk på dette og ikke forlange omkamp om saker de ikke fikk gjennomslag for.

– Det er helt rimelig at Frp nå har et ønske om å få mer gjennomslag for ting de ikke fikk gjennomslag for på Granavolden. Men det må være gjennomslag som ikke er omkamp på saker og seirer som andre partier har fått, sier hun og minner om at antallet kvoteflyktninger alltid er blitt bestemt i statsbudsjettet.