Søndag ligger det an til at hundrevis skal demonstrere i hovedstaden, mot EU-direktiver og brudd på grunnloven.

Det som anses for å være stadige brudd på Grunnloven har provosert Solveig Koss Gundersen fra Sandefjord. Derfor har hun tatt initiativ til en manifestasjon, kalt Grunnlovsmarsjen, som skal finne sted i Oslo søndag.

I en uttalelse oversendt Resett peker Gundersen spesielt på EØS-avtalen som årsak til det hun mener er en forvitring av grunnloven. Dette med tanke på de 13 000 lover og forordninger som Norge har godtatt siden folkeavstemmingen om EU i 1994.

– Med to tredelers flertall av EU-tilhengere har føringene fra Brüssel glidd rett gjennom Stortinget og inn i vår hverdag. Stortinget har jo bestemt seg for at Brüssel kan bestemme over grunnloven vår, sier Gundersen.

Vil samarbeide

Hun presiserer at hun vil at Norge skal samarbeide, både med andre nordiske land og landene i Europa.

– Men det betyr ikke at vi må gi fra oss styringen av landet til en union grunnloven ikke tillater og folket ikke ønsker.

Gundersen er mest av alt bekymret for verningen av grunnlovens første paragraf, der det heter at Norge er et «frit, uafhengigt og udeleligt Rige.»

– Jeg er redd EU-vennlige politikere tar seg til rette på en måte som gjør at denne paragrafen brytes.

«Til Dovre faller»

Hun peker særlig på installering av AMS-målere i befolkningen, og utbyggingen av vindmølleparker i distriktene, som negative konsekvenser av EUs direktiver og forordninger.

– Vi er bekymret for om grunnloven faktisk skal stå til Dovre faller, avslutter Gundersen.

Grunnlovsmarsjen går fra rådhuset i Oslo til Stortinget søndag 13. september klokken 13:00. Det er opprettet et arrangement på Facebook, der 246 personer har meldt at de skal delta.